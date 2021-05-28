近日傳出香港電台電視部繼續有多個節目蒙難的同一天，《鏗鏘集》〈721誰主真相〉一集，入圍亞洲出版業協會卓越新聞獎之「公共服務新聞大獎」，全亞洲只有三家機構獲此殊榮，肯定了專題在「公共服務」方面之成績。

又在同一天，哈佛大學尼曼獎學金宣布新一年學人名單，因為〈誰主真相〉專題查冊而罪名成立的編導蔡玉玲，獲選為尼曼學人。這個學人計劃公認是全世界新聞界最高殊榮之一，過去廿多年，連蔡玉玲在內香港只得三人獲尼曼學人名銜，到哈佛大學研讀任何自己有興趣的課題。

利君雅已亦離開了香港電台，眾所周知導火線是因為她在記者會上問出市民心聲，得罪權貴。

想起電影《月黑高飛》的對白，「有些鳥兒是關不住的，牠們的羽毛綻放光芒，當牠們拍翼遠飛時，你會覺得把牠們關起來是一種罪惡，但當牠們離去後，留下的是單調與空虛。」

這是一個擇優而噬的時代，整個香港亦如是，只是香港電台手段直接利落，大家看得清楚。

為了政治正確，可以去到幾盡？例如，不准《鏗鏘集》講政治，只准我來講政治。新節目《世紀長征》詮釋百年中國史是政治，籌備節目講大灣區是主旋律，林鄭粉墨登場做主持講選舉，給自己造勢，更是不折不扣的政治。所謂不談政治，是不許其他人談政治。同樣情況也發生在教育界，不准學校碰政治，但新修改的課程大綱，卻把國安教育政治課滲透每一科。

為了全面審查，不介意犧牲質素，節目大綱事事稟報，製作內容層層驗屍，最新《議事論事》節目，只因為片尾加了六四長跑畫面，高層謂我未過目違反編輯程序而大動干戈。香港電台高層請問心，如果加插的不是六四鬧市長跑，而是林鄭落區親民，你們會緊張兮兮下架刪片嗎？

為了讓審查刀手過目，節目不能直播只能錄播，編導記者不能按最新發展更新內容；結果時事節目不能回應時事，新聞節目變作舊聞檔案，調查報道消失，只剩下教育電視頌揚德智體群美愛國愛黨好，失卻時效性，沒有批判性。審查之爪也伸到民間，醫管局員工在自己地方搞六四電影觀賞，電檢處踩場阻止，民間活動也要管，黨官酷吏逐一現形。

殲滅精英團隊，不要人才，不問專業，扼殺自由，務求百分百控制，這倒是一脈相承。香港電台收視清零，公信力清零，一鋪清袋，此之謂攬炒。這是一場華麗的告別，不只告別香港電台，也告別昔日香港。