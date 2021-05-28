我的女神Tilda Swinton說：「很想知道瘟疫蔓延了整整一年的transformational year之後，人們到底從中學到了什麼，生活又會有什麼改變。」

經一疫長一智，最重要還是有改變。她和西班牙名導艾慕杜華合作最新作品《The Human Voice》，被譽為如果歷史學家要為“Covid-era”弄一個時間囊，必須預留一個位置給這半小時長的短片。

我自己的關鍵字，是更珍惜和更當下。珍惜，和活在當中，疫不疫也從來如是，我習慣不太留待明天。可能因為長期失眠，總覺得明天會說不來就不來。叔本華常言，生命是死神給我們的借貸，那麼睡眠就是不得不還的利息，本人正是個非常壞的債仔，在本已無常再加疫患之亂世，將來，誰說得準。於是「更」，加倍珍惜、擁抱當下。

其中一個改變，是好酒，適飲的，想喝便喝，更捨得開，不等了。

我的BFF，過去一年長期在巴黎一人之境，孤單硬食連環封城。回港一次，先受21天檢疫隔離，即使多年來習慣一個人在途上，國泰的飛行里數會籍是鑽石級的他，也大表三周的「隔離監」令他接近崩潰。捱完出來，不到幾天，又要回法國，假期都花在quarantine上，自由的日子很短。

見面不易，飯聚亦難，飲好啲，人生失意須盡歡。這年來，特別多悲歡離合傷別，身邊有人病了，法國莊主好友突然離世了，對酒，當飲！

BBF的苦盡甘來放監宴，酒單簡簡單單，一瓶Domaine de La Romanée Conti Grands Echezeaux 1970，一瓶Château Mouton 1988。前者，LF買了很久，很想喝，我不懷好意問：「係咪假酒嚟㗎？」因此人買酒並不仔細，他答：「唔知呀，拎嚟驗吓啦！」LF特愛Château Mouton Rothschild，1988我已藏了十多年，喜歡它Keith Haring畫的酒標，且我和BFF一起在巴黎的美術館逛過Keith Haring的展覽，更何況酒標的圖像，是”satirical version of the Dancing Rams theme”，飲咗當舞繼續跳。

既是勃艮弟及波爾多紅，Rosewood酒店的HENRY扒房見。

到底是疫情，我沒安排提早一天把酒帶到餐廳讓它塵埃落定，非常時期，從簡。酒侍先生看見兩瓶酒，和我交換了一個眼神，我微微點頭，他便小心翼翼先開Grands Echezeaux 1970，再讓Mouton 1988先透氣再double decant。

我盡力檢驗一下酒瓶酒塞等等，看清這瓶DRC不似假貨；大家小別重聚，各互訴近況，熱一輪身才開始喝酒。

70的Grands Echezeaux微濁、帶點舊酒的橙褐色，升上來是陣陣瑰麗的香料氣，是漣漪，非浪潮，然後是泥土森林系的氣息，領你在參天大樹下，踏着碎葉漫步，葉縫間的陽光有種溫柔，紅果子酸香味和嫻熟的風華，拘謹之中平衡莊重，但明顯有掩不住的老態。

88年的Mouton我一直在待它風華正茂，好酒，等多久夜也未央，珍惜它要等它的最佳當下。Robert Parker在2003年喝時，強調15歲的它還是個嬰兒，「如此宏大的酒，等多15-20年也不長」，還說“If the truth be known, it is superior to the more renowned vintages of 1990 and 1989!”，我有的是耐性。

酒神沒辜負我，它一開始已見渾身解數。來吧來吧是繁華的盛香，絢麗的異國香料、礦物、煙薰、黑莓、甜橡木，閃爍耀目的自信，豐潤的酒體充滿性感的魅力，沒有肌肉賁張，盡是線條美，雲尼拿和檀香越夜越美麗，矜細的單寧眉宇間是貴族氣派，好喝！吃着From The Smoker的美味煙燻肉，帶骨香精嫩的牛扒，絕對偷到共飲暢聚的快樂。

非常直率，舌尖準確而純粹，不懂虛榮的V說：「我覺得Keith Haring好飲啲！」

1970不是burgundy很好的年份，大部分出品都比較soft，單寧不足註定陳年能力有限，活到這歲數，實在身心都已over the hill。開之前，早知它是“by no means a great wine”，但皺紋之中，是體面有加的。

名氣、價格、一定影響心理，舌頭夠清醒、世故及誠實，你會清楚那絕不代表好飲啲。先天年份，後天時機，等和等得太久之間，如此遙遠。

差不多四小時的相聚，散場時我們又回到「萬般皆是疫，半點不由人」的世間，瘟疫，又實在有太多種。

（PS. 到此記得必吃corn bread souffle，加bourbon caramel及vanilla雪糕，120分。）