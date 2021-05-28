老驥伏櫪，志在千里，老董腳痛，勤於出發，出發、出發、再三出發。

老董自足患後，雙手依然緊抱現今很流行的精神：「只要國家以及香港有需要，願意在任何崗位做出貢獻。」身為第一任以及第一位未曾做好做滿中途離任的特首，除了疑似扶持689、777上台，享受疑似造王者滿足感之外，貢獻「罄竹難書」（別急着聲討我教壞小孩，負面詞正面用，負負得負、正正得負，乃香港再出發後用詞新常態）。

據聞老董因為是東方航運公司第二代掌舵人，航運業務跟外國勢力有千絲萬縷關係，可以為祖國扮演掮客，中介人角色哦，搞到現在，中美關係緊張，不知道拜登有沒有老董手機號碼？

香港再出發大聯盟，成立一週年記者會，老董稱讚其父極有遠見，看中英殖民地是個好地方，忘了提及當年最有遠見在於從上海趁早連根拔、舉家走到外國勢力管轄範圍。做大事之人，疏忽這等小事，亦屬正常，就別深究了。「有其父必有其子」觀念超迂腐，一代勝一代，世界才會進步。講到遠見，老董早好多年即預見國進民退政策，航運公司提前賣給國家，個人從新出發，專注搞香港。

呼籲打疫苗，不以現金旅遊出入境煽惑市民，解答了張竹君「不知市民還在等什麼」疑惑，遠遠望見市民二十多年來訴願，就是直接跟回歸以來第一當家對話，提出「你們打了有什麼問題，可以打電話找我，我會來看你們。」

對，有太多人有太多疑問想問老董，追問八萬五房屋政策到今日如何實現、祖國好香港好的因果關係、而KOL 777 VS 689支持誰等等，大概只會聽到「放心，香港明天會更好」，「明日之日何其多」、「貴姓啊，陳生」之類。

重中之重問題應該是：「如果打針後有不良反應人數太多，或有虛報實情只想見你老人家一面的，你這個粉絲見面巡迴家訪，會不會連累你足患加劇，到時少了你這軸心骨，頂梁柱，香港明天衰多幾成，該怎麼辦？」

好彩，香港是個福地，並非浪得虛名，真係好好彩，做大事之人果然不拘小節，忘了公告電話號碼於天下，講咗當做咗，呢條數唔駛找，兩不相欠。

老董「團結香港基金」主催修改重編的《香港地方志》，千萬別漏掉了這一筆大事記啊。