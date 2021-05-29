香港「完善了保障國家安全制度」及「完善了選舉制度」之後，一切都自動一一完善。所有帝國主義者散播的觀念都遭唾棄，難怪有人說這是香港第二次回歸偉大祖國的懷抱。謹記錄幾件小事為證。

去年七月二十一日，有少年向一橋墩噴漆，漆上「Free HK（自由香港）」、「721」等字，本月六日被裁判官劉淑嫻判處感化兩年，刑期倍於感化官之建議，原因是其標語「破壞社會安寧，會扇惑他人犯法」。

又本月四日，鄭月娥政府舉辦五四運動紀念，隻字不提當年學生揄揚德先生（民主）與賽先生（科學），廣發「外爭主權，內除國賊」傳單，並痛毆駐日公使章宗祥、火燒交通總長曹汝霖第宅等事迹，只是推崇「愛國精神」，並乘機高唱共產黨「領導國家自強不息，實現民族復興，但國民仍須居安思危」這首中華人民共和國兒歌。

又香港記者協會、香港外國記者協會、國際人權組織香港分會合辦的人權新聞獎，香港電臺去年拍攝的節目贏得六項，電臺新任主管李百全實行視如無物，堅拒派人領取。

此外，二零一九年七二一事件後一天，鄭月娥會見記者，否認事件由公安與黑幫合力炮製，香港電臺記者利君雅說：「請講人話吧！」鄭月娥臉色一沉，置若罔聞。本月底，利君雅就被炒魷魚。新香港人顯然已經敝屣西式自由、西式民主、西式科學、西式人權以至西式人話。