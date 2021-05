娛樂為什麼之後,是散水餅怕什麼,人話怕什麼?香港人都很想問。

而我真的不知道玻璃朱是誰,見埋樣都有認知障礙,何況她還要努力P圖誰怕氣短,搞到阿媽都唔認得,親,P圖雖不可恥但無用,ok?#唔明就唔明

正所謂,使咗嘅錢先係你嘅錢,飲咗嘅酒就算係人哋嘅酒都變咗你嘅酒,自己講咗的說話,就一定沒有人塞字入你口。

她說「撐警的人太少」(留名等睇忠誠勇毅出來堅決反對),如果她都不出來撐,便「覺得佢哋好可憐」云云,那一刻,我立即對她徹底改觀,欣賞她為人有義氣,敢說別人不敢說的話,又有同情心,好一個不折不扣的朱隊友啊。

朱隊友不斷說藍色憂鬱,藍營人被欺凌被打壓,自己冇晒KOL job,卻又輕描淡寫「我正職都唔係做呢行,我做股票之嘛」,好唔志在,但她在港台還能暢所欲言時,我特別想問她有沒有聽過兩個名字:蔡玉玲和利君雅。

如她像我不知她一樣,也不知蔡利,很想為她的時事常識補白,後者就是近日引發「散水餅panic attack」和「簽署新合約後仍不獲續約」那位,這,叫冇job。

「我淨係想繁榮穩定……我哋淨係想搵食啫」,關鍵字:穩搵。

此刻,我對朱隊友又一次改觀,差一點還有少少欽敬,能令我短時間內一而再改觀的人實在不多,雖然也可能因為我對她本來無觀無感,但她公然坦認她只求「穩搵」,「你哋叫我哋港豬」說得欣然無愧,也是本事,豬得光明磊落,至少比很多如果可磊落做人的人更吸引。

當她出盡九豬二虎之力,又一臉無辜地,祈求香港是個可以讓她搵餐安樂Supper的那個moment,我頭頂彈出了很多問題。

除了賭場,有幾多地方是穩賺的?

穩搵,看似卑微的要求,環顧全球,又有幾多地方可以做到?

想一個地方可以穩搵,那裏的人有什麼責任,權利義務,反省和意志?

瞇埋眼只在乎搵食,就可以穩,還是解決問題、理順矛盾,才可以穩和搵?廖啟智說劏房是香港人的恥辱,而劏房猖獗;香港人連蝸居都未解決,而納米樓萬歲,這是那一門的繁榮?

一個曾經繁榮穩定的地方,不再繁榮穩定,是否你自我催眠,看不見一波又一波的風浪暗湧殺機,一切就沒有發生,一切就可以great again,自己會自動自覺一五一十還原靚靚拳?P圖都唔得啦。

那邊廂,有樂隊跳出來表示搵兩餐Supper天公地道,「其實做音樂係要錢」,他們想「賺人仔」、「賺美金」、「賺港紙」、「賺加幣」,立時覺得朱隊友應該和他們坐埋一枱,jam番首歌高唱搵食無罪。

搵食,當然無罪,但搵食以外,還有沒有其他?

不政治表態,當然無罪,但高呼只求搵食,毋寧已是一種表態,一種劃清界線。選擇性表態,也可以,但就不能怪別人唾棄你了。又要縮,又想谷,是不可能的。

音樂人尤其樂隊不同藝人、演員,人家會要求、或期望你歌人合一。演英雄的現實是個人渣,香港人不怪你,久經訓練見慣了,反正角色是虛構的;但歌和人的關係,樂隊精神和歌詞之間,有種奇怪的商品說明條例心照,一旦違反,有被出賣和欺騙感情之傷。心口有個勇字的,面聖時烚熟狗頭,心口的字會變了柒。麥當娜早說過,talk the talk談何容易,walk the walk才是真章,僅流於「唱the唱」太過便宜。

反而想問,為什麼社會會有一個urge,希望有些事、有些人出句聲吖,你睇唔到呀?冇事冇幹,會否有人悲情甚至絕望地,希望每個人都盡力?

如果每個人都盡力。

別誤會,我最支持朱隊友和搵食的,我也最想安定搵lunch搵supper不問其他,但想祇需要求搵食,一個地方的公平正義先要成為基本,散水餅和人話要不可怕,那裏的人才不用想其他。想穩定是不想變,有追求是要進步。說穿了,是想進步和不想變之爭。

搵食,真的ok,但”Nothing is worse than that fake conversation right before they ask you for something”,有求就蒲頭,有點醜。

