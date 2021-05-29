娛樂為什麼之後，是散水餅怕什麼，人話怕什麼？香港人都很想問。

而我真的不知道玻璃朱是誰，見埋樣都有認知障礙，何況她還要努力P圖誰怕氣短，搞到阿媽都唔認得，親，P圖雖不可恥但無用，ok？#唔明就唔明

正所謂，使咗嘅錢先係你嘅錢，飲咗嘅酒就算係人哋嘅酒都變咗你嘅酒，自己講咗的說話，就一定沒有人塞字入你口。

她說「撐警的人太少」（留名等睇忠誠勇毅出來堅決反對），如果她都不出來撐，便「覺得佢哋好可憐」云云，那一刻，我立即對她徹底改觀，欣賞她為人有義氣，敢說別人不敢說的話，又有同情心，好一個不折不扣的朱隊友啊。

朱隊友不斷說藍色憂鬱，藍營人被欺凌被打壓，自己冇晒KOL job，卻又輕描淡寫「我正職都唔係做呢行，我做股票之嘛」，好唔志在，但她在港台還能暢所欲言時，我特別想問她有沒有聽過兩個名字：蔡玉玲和利君雅。

如她像我不知她一樣，也不知蔡利，很想為她的時事常識補白，後者就是近日引發「散水餅panic attack」和「簽署新合約後仍不獲續約」那位，這，叫冇job。

「我淨係想繁榮穩定……我哋淨係想搵食啫」，關鍵字：穩搵。

此刻，我對朱隊友又一次改觀，差一點還有少少欽敬，能令我短時間內一而再改觀的人實在不多，雖然也可能因為我對她本來無觀無感，但她公然坦認她只求「穩搵」，「你哋叫我哋港豬」說得欣然無愧，也是本事，豬得光明磊落，至少比很多如果可磊落做人的人更吸引。

當她出盡九豬二虎之力，又一臉無辜地，祈求香港是個可以讓她搵餐安樂Supper的那個moment，我頭頂彈出了很多問題。

除了賭場，有幾多地方是穩賺的？

穩搵，看似卑微的要求，環顧全球，又有幾多地方可以做到？

想一個地方可以穩搵，那裏的人有什麼責任，權利義務，反省和意志？

瞇埋眼只在乎搵食，就可以穩，還是解決問題、理順矛盾，才可以穩和搵？廖啟智說劏房是香港人的恥辱，而劏房猖獗；香港人連蝸居都未解決，而納米樓萬歲，這是那一門的繁榮？

一個曾經繁榮穩定的地方，不再繁榮穩定，是否你自我催眠，看不見一波又一波的風浪暗湧殺機，一切就沒有發生，一切就可以great again，自己會自動自覺一五一十還原靚靚拳？P圖都唔得啦。

那邊廂，有樂隊跳出來表示搵兩餐Supper天公地道，「其實做音樂係要錢」，他們想「賺人仔」、「賺美金」、「賺港紙」、「賺加幣」，立時覺得朱隊友應該和他們坐埋一枱，jam番首歌高唱搵食無罪。

搵食，當然無罪，但搵食以外，還有沒有其他？

不政治表態，當然無罪，但高呼只求搵食，毋寧已是一種表態，一種劃清界線。選擇性表態，也可以，但就不能怪別人唾棄你了。又要縮，又想谷，是不可能的。

音樂人尤其樂隊不同藝人、演員，人家會要求、或期望你歌人合一。演英雄的現實是個人渣，香港人不怪你，久經訓練見慣了，反正角色是虛構的；但歌和人的關係，樂隊精神和歌詞之間，有種奇怪的商品說明條例心照，一旦違反，有被出賣和欺騙感情之傷。心口有個勇字的，面聖時烚熟狗頭，心口的字會變了柒。麥當娜早說過，talk the talk談何容易，walk the walk才是真章，僅流於「唱the唱」太過便宜。

反而想問，為什麼社會會有一個urge，希望有些事、有些人出句聲吖，你睇唔到呀？冇事冇幹，會否有人悲情甚至絕望地，希望每個人都盡力？

如果每個人都盡力。

別誤會，我最支持朱隊友和搵食的，我也最想安定搵lunch搵supper不問其他，但想祇需要求搵食，一個地方的公平正義先要成為基本，散水餅和人話要不可怕，那裏的人才不用想其他。想穩定是不想變，有追求是要進步。說穿了，是想進步和不想變之爭。

搵食，真的ok，但”Nothing is worse than that fake conversation right before they ask you for something”，有求就蒲頭，有點醜。

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