五月七日星期三，美國東岸時間早上五時三十分，輸送美國東部四成半汽油、天然氣的殖民管線公司（Colonial Pipeline）收到「黑暗面」（DarkSide）的勒索通知。三十分鐘後，公司總裁布朗特（Joseph Blount）得悉情況，拍板支付75個比特幣贖金，合共約440萬美元。這位總裁彈指之間作出此重大決定，顯見擔當，經得起考驗的大將之才也。（反觀大陸，從武漢爆發瘟疫到中央拍板抗疫，歷時個多月。）「黑暗面」倒算均真，贖金到手即交出解鎖密碼，讓殖民管線重啟電腦系統。俾不俾贖金可不無爭議。

布朗特的盤算簡單：時值初夏，驅車出門者眾；油站供應中斷將形成恐慌。東部人口稠密，社會出現恐慌，後果可大可小。440萬美元雖非濕濕碎，殖民管線是門大生意，俾得起。《經濟學人》先前報導，2017年，黑客劫持另一門更大的生意——全球規模最大的貨櫃船運公司、丹麥的馬士基（Maersk）——的電腦系統。馬士基的業務遍佈全球，系統癱瘓，後果尤甚於殖民管線；乖乖奉上3億美元贖金，自不待言。

從FBI以降，執法機關都不主張俾贖金，道理簡單：屈服形同鼓勵勒索。可是殖民管線出事前一星期，黑客老虎頭上釘蝨乸，勒索首府華盛頓的警察局。2019年，鄰近華府的波爾的摩市遭勒索，損失了1千8百萬美元；銀碼4倍於殖民管線。除非執法機關有絕對揸拿將黑客繩諸於法，否則光是大聲疾呼勿向惡勢力屈服，難以叫人信服。在黑客眼中，美國東岸城市顯然是嚿肥豬肉。除了政府機關，劫持醫院、醫療系統時有所聞。這些系統人命攸關，一旦癱瘓，後果遠較燃油斷供、運輸癱瘓更為嚴重；沒有不付贖金的餘地。

看似予取予携，黑客卻也盜亦有道。《經濟學人》指出，2020年全球總贖金銀碼估計較19年飈升了311%，為數達3.5億美元，平均計是每日坐收差不多一百萬美元；銀碼不小，可是只消騎劫一間馬士基已經到數了。黑客顯然深知，次次勒索都獅子開大口猶如逼苦主同你死過，結果不難是一拍兩散。月前黑客勒索佛羅里達州的教育部門4千萬美元，談判專家直情以告：不要開玩笑了，搞教育的何來這麼多錢？取之有道方能長做長有也。

專家指出，黑客的發財招數並不複雜；他們大都是藉着電郵入侵企業的系統。只消個別員工一時大意，整間公司的系統將不難淪陷。疫情肆虐，不少人居家上網工作，猶如給黑客大開方便之門。在美國，FBI稱年來黑客入侵的網上罪案陡升300%。互聯網的先天設計是門常開，黑客也就防不勝防。勒索無日無之，皆因黑客並無固定目標讓執法機關能聚焦對付。此話怎說？

一如抗爭活動，黑客制勝之道是be water，典型的冇大台、打游擊。專家又指出，參與勒索的黑客皆為烏合之眾：打探入侵電腦系統門路的是一夥人，編寫勒索程式的又是另一夥人，成功勒索負責收數變賣比特幣的又是另一夥人；不同的人負責不同的工序，他們互不認識，鎖定勒索目標了方召眾犯案。如水般靈活變形走位，要打擊談何容易？

黑客勒索成為頭條新聞，後果之一是形成一股要政府出手制裁的民情。這不表示有關當局對連番勒索置若罔聞。只是礙於其先天的設計、後天的操作模式，執法機關難以落手而已。然而新近美國財政部還是頒下指令，涉及超過等值一萬美元的比特幣轉手需作登記。可是有這樣的記錄不等於能擒拿遠在前蘇聯的黑客，實質意義有限。執法機關束手無策，私人組織又如何？

抵禦黑客入侵的軟件固然是一門大生意，美國新近又有退休將軍主張回到十八世紀，由國會發出所謂「私掠許可證」（letters of marque and reprisal）讓有能力的人拿黑客像海盜般來對付，以其人之道還治其人之身，攞正牌搶奪其勒索所得。這當然是紙上談兵了：一如前述，贖金一到手黑客即水銀瀉地，怎追？

即便如此，黑客卻有死穴──比特幣。這些電子貨幣每次易手均有記錄可尋，但其先天設計則隱藏持有人的身份；偵察到下落不便能擒拿黑客。加以有像攪拌機般的程式將比特幣化為碎片，要追尋亦難似登天。何況一般估計黑客大都匿身俄羅斯、中國以至北韓，即使不是公然縱容包庇，有關當局顯然默許黑客活動，讓他們法外逍遙。

儘管有此等優勢，貨幣之所以成為貨幣，關鍵是為人認受是以有交易中介之功能。自從在2009年面世以來，除了個別美國五金建材連鎖店、咖啡店外，沒有多少具規模的商號願意以比特幣作大銀碼交易；馬斯克的特斯拉電動車是僅有的例外。然而不旋踵他老哥已改變主意，害得比特幣應聲大跌。

若是不能廣為流通、作大銀碼交易，比特幣難成氣候，其幣值也就難免會像坐過山車那樣大起大落；價值大起大落也就難以成為廣為認受的交易中介。這是個雞與雞蛋孰先孰後的難題。不能成就為交易中介，比特幣將摔不掉為小衆眾玩意的厄運。雖不致得物無所用，成功勒索的黑客不見得能盡享榮華富貴。高科技勒索所為者何？不只是為了嘆杯靚咖啡吧！

補白：不可出無車

世事輪回。一個世紀前，汽車三分天下：三分一是蒸汽推動、三分一是電動，再有三分一是內燃機驅動。現今內燃機無疑依然主導市場，電動及氫氣驅動已然冒起且漸成氣候。

汽車會否重現三分天下之局猶是未知之數，可以肯定者，安步當車，自欺欺人而已。是以蒸汽、電力、燃油、氫氣甚至核能驅動之汽車將層出不窮。人性「不安於室」，而出不可無車也。