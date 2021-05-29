「這位同學，請問為什麼要有法律呢？」

「老師老師，法律是為了處罰犯罪的人吧。」「錯，怎麼可以沒有依據就處罰人，法庭不應該是製造冤獄的生產地。」

「 既然有所謂生產地，那原創地呢？」

「對法庭來說，生產地就像化驗所，檢驗有罪無罪，原創地嘛，這說法有點刻薄，從無到有才算原創。當然，製造冤情基本法則，的確要靠一點創意，不過都是二創，例如抓住過期法例的雞毛當令箭，將女人胸部也視為攻擊性武器，創作者的確根據法律對攻擊性武器定義而檢控，你覺得荒謬，就當作是二創那個惡搞吧。」

「那法官在法庭也會以二創惡搞判刑嗎？」

「雖然說一切要有依據，量刑也有準則，但法官也是人，能就做無愛無恨有幾人，君不見法官判詞，往往附加個人意見，例如某些人在法律上罪成，但會稱讚他有社會責任感。」

「老師，你是指最近被控組織前年10.1遊行集會，例如楊森何俊仁等人嗎？」「對不起，我是說那位砍傷了貼連儂牆的無業漢，法官給他十個讚，對危害社區衛生看不過眼，社會責任與使命促使他一時衝動，而已。」

「哦，楊森在社工界教學幾十年，訓練社工無數，貢獻都抵不上一個無業漢，刑罰跟用刀砍人砍到腸穿肚爛的人少不了幾年。大家都是違法達義好了，為什麼一個就不考慮他政治立場以及使命，聲言要以阻嚇性懲罰量刑，like都不給一個，砍人的就以社會責任獲得好幾個讚呢？那到底法律存在意義何在，你還沒回答我喔。」

「唉，複雜事情簡單說，為了防止人民按自己所想所信，隨意處罰他人，於是建立了處罰基準，這就是法律。」

「喔，明白了，靠道德制約人犯罪，法律就像鍾馗嚇鬼，防止以道德之名建立法外治權，法律就像耶穌像，一切交給上主，神自有他的安排。那法官豈不是神？」

「這位同學，你別惡搞法官，二創法庭角色了。不要神化法官，當法官自以為是神，他就被撒旦上身。」 「哦，法官也是人，檢控官也是人，如果大家心心相印，互相合作，就能以法治之名，行人治之實啊。」

「噓，shut up，閉上你的鳥嘴，你現在散播仇恨啊，現在即時下課，大家和平有秩序疏散到安全地方去，立刻。」

「老師老師，哪裡是安全地方啊？」

「你自己問警察啦。」