最初他也是很想有一番事業的，汲汲營營，拿到教職，索性連樓也買在學校附近。那幾年他很受學生歡迎，傳道授業解惑，上百個學生每個名字他都脫口而出。科研也逼自己一點一滴地做，論文發得慢，但大都是很不錯的學刊。

那幾年感情也算順暢，他在畫展遇到前男友，難得有人讓他一見傾心。這城市對性小眾並不寬容，但地下情有地下情的好。不過三十歲的年紀，沒太多哀愁，盡情歡愉。

後來的事情講起來像一場無聊的笑話，可惜這笑話別人可以聽着圖一樂，他卻活在其中。他的直屬上司，那個人到中年的女教授不知為何深深喜歡上他。一開始還在按愛情電影的戲法演，留些欲蓋彌彰的痕跡，見他許久不上鉤，也就愈發暴露。早晨醒來就收到她長長的語音挑逗，去學校辦公室已放着她買來的早餐，放工她就要求順路車她回家。

他好言婉拒過多次，但她總不相信，說知道自己是已婚婦人，他很顧忌，但她的婚姻名存實亡，老公在外尋歡獵豔不久，根本不在乎她是否紅杏出牆。他解釋多次自己真的沒有任何興趣，先時還顧及對方的自尊，但對方如狼似虎，根本不知邊界。但日日見面又躲不掉，也曾撕破臉面說難聽的話。可仍然無用，那女人放言會告他騷擾，畢竟這年代還是沒人會信男人也有這種問題。

男友怨他無能，可幾年的事業拼搏不能說走就走，學界和其他行業不同，移動的空間太低。他放不下，畢竟沉沒成本已經很大。只能假裝看不見她，又等了幾年，升職看上去總是容易，但每次也輪不到他。那女人卻持之以恆，騷擾和挑逗只多不少。

一晚，他和男友在城市角落約會晚餐，氣氛溫馨，卻正好遇到她與老公出來吃飯。女人電光火石之間忽然明了他的秘密，面上陰晴不定，一改平日的喧鬧，靜靜不出聲。

他心頭一陣放鬆，也許折磨結束，她終於放棄了。

電郵：allisoninheidelberg@gmail.com

逢星期日、一刊登