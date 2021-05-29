又聽到一句聽慣了的俗語「搵食啫」這次出自棟篤笑男神黃子華，這位冷面笑匠說自己兩年多沒工開了；沒工開可能只是沒開工，否則這兩年來的香港不知有多少可做棟篤笑素材，可以表達香港人的心聲，以他的敏感或謹慎也不致觸碰國安法底線或許根本沒有底線的暢所欲言。

復出擔任餐飲平台代言人的他，開正搵食的話題；一定有太多可以成為他搜羅後隨時運用之材料，其實搵食啫這句話已成為大眾耳熟能詳的口頭禪，無論做了些什麼，不求原諒只求了解：不過是為了搵食睇開D啦。而為了搵食可以去到多盡又是另一回事，大家心照也寄以同情。

當今之世搵食艱難是可以肯定的，不論貧富高低、不論任何一個行業，志在搵食無法訂下更長遠的目標，無法標榜更大的理想，但求三餐餬口而已，四方父老兄弟朋友高抬貴手包涵則個……所謂君子愛財取之有道已成過去式，有沒有道已在所不計但求吃得飽而已。

從前人行走江湖拜碼頭，靠的是一身的本領，圓滑的處世，不得罪人的宗旨和氣生財，而今天的江湖術士，八面玲瓏的遊走周旋，難道只為了搵食？非也，這些人早已超過要搵食的階段，好處撈盡便宜佔盡，要權利地位名譽，還要高官厚祿，高處不算高，天下蒼生搵食艱難的一群在他們眼中又算得了什麼？像電影「浪跡天地」中，我們看到的那一群人，還有世界各地無殼一族、還有香港的大部份年輕人無樓無產無積蓄無前途，打一份工連搵食都不容易，承受日復一日的壓力與重擔；講到搵食，似乎都已變成不容易挨的一個個關口。