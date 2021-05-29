近日幾件藍絲KOL以及自稱KOL嘅十九線藝人，都不約而同仆去佔領道德高地，批評《ERROR自肥企画》內容低俗、意識不良。《自肥》雖深受香港年輕人歡迎，但論觀眾人數和影響力，肯定遠低於Netflix最近播畢的熱門韓劇《黑道律師文森佐》（Vincenzo）。一看《黑》 ，我立即發覺它意識超級不良，甚至達到危害國家安全的地步。更過分的，是劇中角色暗用意大利文辱華。

辱華情節出現在首集，意大利佬跟宋仲基談判，用意大利語罵宋，國內同胞看到的中文字幕是：「你這傲慢的東洋人！」其實中譯是假的，呀唔係，應該話「完善咗」至啱，因為對白原文是「cinese del cazzo」，即fxxking Chinese。相比起來，《自肥》那些所謂「不良意識」根本小巫見大巫。真不明白屈穎妍、查小欣、玻璃朱之流，為什麼對Netflix和宋仲基網開一面？

《黑》的故事很簡單，講英明神武好打得的黑手黨軍師文森佐（宋仲基飾）——銜頭叫「consigliere」，明顯是《教父》角色Thomas Hagen的小鮮肉化——為了尋找價值連城的黃金，回到出生地韓國，偶然認識了一個決心為父報仇的女律師，兩人一起對抗官商勾結，方法是黑吃黑，以暴易暴，比怪物更怪物。整齣劇若要一句話概括，可用宋仲基的對白表達，就是看「人渣清理垃圾」。

本來我呢啲阿伯好少煲韓劇，但前排聽個後生仔講：「《黑道律師》好好睇，從來未睇過咁好嘅戲！」我心諗，使唔使咁誇？為了解時下年青人口味，我也趕時髦看看。第一集開場節奏明快，靚人靚景賞心悅目，宋仲基還大曬苦練過的流利意大利文。但韓劇的第一集，就像跟你初次約會的情人，總是帶欺騙性的。

果然，第二集我就意識到生命寶貴，當機立斷跳着看。儘管一路加速跳播，依然發現大量劇情犯駁位，問題可不是小沙石，而是像山泥傾瀉般嚴峻。風馳電掣播到第十九集最後一幕：本來神機妙算、一個打十個的宋仲基，忽然被編劇完全推翻人設，變成一碌蠢過董建華嘅廢柴，那一刻我恨不得自己是貞子，可以爬到電視機另一邊，幫大反派扭斷宋仲基的脖子。

大多數煲過此劇的香港朋友，都說看得很爽，這種反應亦不難理解。劇裏大反派所做的事，現實世界比比皆是：一群有權有勢的人渣狼狽為奸，互相包庇，法律只是他們的殺人武器，再不是實踐公義的途徑，「球證、旁證、足協、足總、足委，全部都係我嘅人，點同我打呀？」

貫穿《黑》的主題訊息，就是對付人渣，必須比人渣更人渣，或借宋仲基的意大利文台詞來說，「un diavolo scaccia l’altro」（一頭惡魔驅逐另一頭惡魔）。神機妙算、武藝超群、不擇手段的宋仲基，就肩負起惡魔的神聖任務，每一次都用黑手黨的手段「私了」，把反派玩得死去活來。反派陣營有個崔律師，表情性格更像極了林鄭；難怪很多香港人看這齣劇，都情不自禁把自己的期望投射進去，幻想現實也有個替天行道的惡魔文森佐。

想起晚清的維新派、革命派士人，其實也做過一場類似的「黑道律師夢」——那頭超然於法律的惡魔，中國古人稱之為「任俠」。當時康有為、梁啟超、章太炎等都心慕日本劍客，大寫文章尊俠，譚嗣同在《仁學》更直指是日本的遊俠帶來明治維新：「與中國至近而亟當效法者，莫如日本。其變法自強之效，亦由其俗好帶劍行游，悲歌叱咤，挾其殺人報仇之俠氣，出而鼓更化之機也。」更化者，即改革制度也。

那堆藍絲KOL如果多識幾隻字，或懂一點中國歷史，應該馬上看得出《黑道律師文森佐》的意識形態問題，比《ERROR自肥企画》嚴重百倍。呢堆廢柴會向Netflix投訴嗎？我拭目以待。