政府想谷針，實情冇咁易，政府失策之處係用人唯親，一開始就指派林鄭愛將聶德權負責統籌檢測及接種疫苗，食衞局局長陳肇始點解信唔過，係要搵一個公務員事務局局長去統領呢？木宰羊，係林鄭先至會明白。

打針之初，發生死亡事件，政府又唔及時發佈預計比率數字，以安定人心，不懂打針心理學，於是市民打針信心急降，至今難以挽回。經常接觸他人嘅行業如的士及餐飲業，接種意願偏低。的士司機年紀平均五十幾歲起碼，六、七十歲者人數不少，年紀大司機普遍保守，怕死及因病停工，乃人之常情，用統計數字說服佢地，比較困難！餐飲員工年紀年輕好多，點解唔願打針呢？餐廳R叫員工打針，冇乜人聽佢枝笛，佢冇晒符。年輕學生及白領呢？哎！政府及建制派兩年來不斷打壓年輕人，年輕人又諗住年青力壯唔怕新冠肺炎，對打針懶懶閒，隱約存有與政府對着幹心理，又係打針不合作一群。

最近馬會鼓勵員工打針，打針就有三日有薪假期，實行誘之以利，可能有啲用。半島酒店傳出獎勵員工打針，發獎金，路線正確，但國泰航空已技術上破產（technically insolvent），無力支付額外薪金、獎金，叫員工打針用懲罰式，講到明唔打針就有執勤困難。你估員工受軟還是受硬呢？現時還有不少公司執行每個月放無薪假，五天至七天不等，員工士氣低，如果公司大聲話：「打針者可以每月支全薪（即取消無薪假期）」，相信有不少人肯去打針，但在生意不景下，有幾多間公司願意即時取消五天無薪假期？

林鄭想谷針，既然素來親疏有別，不如聯同中聯辦，召集所有中資企業董事長、總裁訓話，以中資企業做榜樣，屬下打針嘅員工每月多發放額外七天薪金，為期一年（如有無薪假期制度，立即撤消）。中資企業大把錢，以身作則，何樂而不為！另外，政府可與馬會合作，推出疫苗六環彩，未開彩先劃撥「多寶獎金」一千萬元，只限持有已打針一劑及兩劑證明嘅人士落注，此計劃應有吸引力，宣傳上不妨請埋發哥、Mirror、Error助陣。

打針本是科學性考慮，不涉及政治，但目前林鄭民望特低，將好多事情政治化，大搞親疏有別（例如大公報記者與蔡玉玲同是車牌查冊，便有不同處理），令市民不爽，導致接種疫苗意願偏低。為防疫、清零大局着想，只好用香港人最懂得的方式，打針有賞！