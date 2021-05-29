漆黑的走廊，冰冷的階磚，我拄着拐杖，緩緩往下走。一步一驚心，驚心又一步。探險？尋寶？皆不是，我自個兒沉浸在兒時長大的皇都戲院裏。舊日燈火鋥亮的商場，如今烏墨翳暗，只有黯然無力的光芒來自牆邊角落，幽幽地灑在地上。「小心，地上有隙罅。」女嚮導在前頭不忘提點。老人眼壞，腳一歪，就會來個朝天翻。小心，小心，當然要小心，我還要追尋童年的夢哪！

皇都戲院原名璇宮戲院，五二年開幕那一年，我打上海南來。到埗第三天，母親帶我去璇宮看電影，默片，音樂配字幕，我還未入學，字幕與我無緣，音樂依稀記得，是那種輕輕的，柔柔的旋律，動聽得緊。璇宮老闆歐德禮，俄籍猶太人，當過股票經紀，賺得第一桶金。二十歲東來香港，做過四年電影發行後，投身電影。五一年建璇宮，翌年開幕，四歲的我成為一名觀眾。那時北角只有都城、璇宮兩家戲院，璇宮放映西洋電影，都城多以日本、國語電影為主。小孩子哪理會什麼電影，管他東洋武士、西部牛仔，砰砰鏘鏘，只要打得燦爛，拍紅手掌，大聲叫嶄。歐德禮開戲院，旨不在娛樂觀眾，而是想提高音樂藝術， 開幕不久，請來紐約大都會首席女高音海倫女士獻技，母親附庸風雅，湊熱鬧，跟一班太太聽了回來後說那個洋女人不知在唱啥，有如雌雞求鳳，笑煞父親，浪費了歐德禮的一番苦心。歐德禮漠視庶民，一意孤行，經營七年後，不敵時潮，賣盤陸海通陳家，易名皇都。陳家接手，辦了三十八年始結業。皇都也搞秀，入世得多，藝霞歌舞團一枝獨秀。方詩人賦詩云——「妙舞清歌萬事休，櫻桃纖柳水波溜，盡銷壯志是溫柔。」演出哄動香港。

陰暗的商場裏，有電影海報櫥窗，我看到了葉楓、看到了李湄，《龍翔鳳舞》裏的一場舞蹈，教我迷惘。時光荏苒，紅顏易老，歐德禮早已輪迴，皇都亦無光影。邵爵士說經營電影之道——「藝術電影勿可以亂弄，一年三十部嘛，絕對勿可以有一部藝術電影。」昨夜驚回夢，今日夢已非，皇都舊夢真可重織乎？