大陸年輕人時興「躺平」，引起官媒批判。討論躺平現象之前，先要肯定，發明這個新詞的年輕人很有創意。

用平常的話解釋，「躺平」就是躺倒不幹，說白了，就是年輕人對社會不公的一種消極抵抗。我爭不過你，我不爭還不行嗎？我躺倒不幹，要活下去也不難，只要降低消費意欲就可以了。維持最基本生存需要，放棄競爭，不與人攀比，只求保持個人尊嚴。

只是各人生活哲學不同，選擇有異，談不上誰高誰低，誰對誰錯，高興就可以了。

社會不公平，紅二代紅三代不費吹灰之力，就億億聲入袋，農民工做生做死，只能求三餐溫飽，那不如躺平省力氣。

大學畢業生找工作要爭崩頭，碩士生屈就做外賣小哥，送一份餐賺四塊錢，社會上升階梯都堵死了，做一輩子沒有出頭天，那不如躺着舒服一點。

日子辛苦，源於廣告煽起的物慾。要高消費，就要高收入，就要用自由去交換，只要降低要求，就能得回自由，躺平大把道理。

想起找女朋友，要先準備拍拖開銷，想起結婚，要先買樓，想起買樓，要先存首期，想起首期，要先找一份高薪工作，想找高薪工作，要先找關係打點送紅包。光是想就已經很痛苦，更別說要去做，更別說還不知道怎麼做。

躺平最大的心理依據，就是看不到未來。大凡對未來還有一點想像，還有一點指望的，都不會選擇躺平。死做等於做死，還不如不做，隨遇而安。

躺平也不都是消極的，雖然是對社會的消極抵抗，但因為他的姿態是對抗社會，所以骨子裏也是積極的。就是他以自我的姿態，宣洩對社會的不滿，他改變不了社會，先改變自己。

香港政府「完善」選舉法，逼市民就範。你想「完善」，只完善了你，又沒有完善我，我不如躺平更自在一點。

躺平或許有種種不好，只要我高興，它就是好。