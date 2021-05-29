蜚聲中國和全球華語圈多年的綜藝選秀節目「中國好聲音」即將取締，命終壽寢。

這是一件好事。因為這個節目，在形式上完全抄襲美國的America’s Got Talent，不但製作風格、音樂、評判看見天才時那個詫異不可置信的表情、觀眾歡呼情緒操控、鏡頭的特寫、pan和zoom，就已與人家美國的那個名牌節目完全相同。

唯一不同之處，是人家AGT是美國的節目，全球有叫座力，參與的才藝人士五湖四海的膚色雜陳，「中國好聲音」則登台者全部清一色為黃種漢人，不要說單廣州一地已經有五萬非洲黑人長期居住，非洲人會擊鼓和舞蹈，難道一個才藝的好聲音也無？是否黑人在中國的才藝，僅限於拍洗衣粉廣告時表演鑽入洗衣機的膚色漂白魔術，其他表演天才不獲承認？或維吾爾和藏族一個天才也無？

有人擔心，取消此一全國受歡迎的節目，因為這種廉價而即興的消費，容易產生偶像效應。也有人憂慮：掃掉這種節目，是為革命樣板戲復出鋪路。

首先，習總書記在湖南考察時嚴正指出：文化產業既有意識形態屬性，又有市場屬性，但意識形態屬性是本質屬性。一定要牢牢把握正確導向，堅持守正創新，確保文化產業持續健康發展。

革命樣板戲就是一九四九年之後大陸文化「守正創新」之典範。英美都沒有這樣搞過，完全是自己搞出來的創新。沒有抄襲美國，也沒有抄襲英國，中樂和芭蕾舞結合，鋼琴半場京戲，而且主題正確，女主角沒有一個像粉雕低胸玉砌美腿眉勾目引的范冰冰，男主角也沒有一個小鮮肉花美男般的吳亦凡。

那時是日本人來抄襲你。連日本芭蕾舞家松山樹子，也大為嘆服，將樣板戲白毛女搬去日本，自己扮演主角喜兒，成為日中親善文化尋根的一段佳話。這就是「守正創新」的樣板了。

「中國好聲音」抄襲美國，則抄得庸俗，抄得低端，抄得不要臉，而且抄得愚笨。譬如人家叫做Talents，不限於唱歌，變魔術玩雜技也可以。中國卻叫「好聲音」，將市場行頭大大縮窄。即若川西的窮鄉僻壤萬一出了一個年僅五歲張寶勝第二，可以隔空取物、飛簷走壁，都沒有了出頭機會。

況且抖音一流行，好聲音、好身材、好容貌，都可以在手提電話的螢幕直接上市，由人民群眾直接用點擊投票，不必經過那英、陳奕迅、周杰倫、王力宏那些精英評判居高臨下的評分，全部杜絕內幕貪污交易的風險。Cut out了這個建制特權的評判戰隊階級，正如在淘寶購物，不必商場，以後老闆選秀，價格直接有門路私下約見面談。

「好聲音」從此沒聲了，對於一些城市，最好的聲音，就是沒有任何聲音。耳根清靜的減少許多喧嘩。