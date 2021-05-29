彷彿用盡生命中最後的力氣，他大喊：「我叫祁永安！我叫祁——」

「收聲！」

永安被硬物擊頭，之後頸部劇痛，已遭跪壓再也發不出任何聲音了。

他不省人事，從此不省人事……

在最後的印象中，拼盡全力喊出自己名字，回應少女最後的狂問：「你叫咩名呀？」——她應該豎耳聽到的，即使她在亂紛紛的環境中消失了，他的名字，她會記得的！

可惜他不知道她的名字，也不知道她的年齡、身世、在哪讀書、喜惡、願望……沒見過她笑，連樣貌也看不清，人人口罩蒙面，兵荒馬亂中天各一方——但他永遠記得她一雙大眼睛，和要往回走與同學齊上齊落的堅定眼神。

雖然失散了，雖然生死未卜，雖然再沒機會重逢，茫茫人海中的偶遇是無跡可尋無法追認……一剎那間，他記住她了。

永安坐在攀爬架高層，竟然向5歲的玲玲傾訴秘密心事：

「我真係好掛住佢……」

「你又唔知佢係邊個——」

「我永遠記得佢大聲問我叫咩名，佢好想知道我，希望佢記得我。」又低聲自語：「我咁大個仔未拍過拖，未試過咁掛住一個人。當時我眼前一黑，之後繼續黑，不過黑之中，就係佢嘅眼神……」

永安問玲玲：「你有冇試過掛住人？」

玲玲側着頭用心細想：「阿爸阿媽對我唔好，我唔會掛住；細佬好得意，不過一嚿飯咁，我唔會掛住……我親生阿媽走咗佬，我已經唔記得佢個樣喇！」

永安悲憫地看着小妹妹，憐她也自憐……

（明續）