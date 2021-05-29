弊傢伙，打開平板電腦才察覺雖然片名四個英文字都懂，卻不知道究竟應該譯《昨夜在蘇豪》抑或《蘇豪最後一夜》先至配合劇情，也不知道香港發行商會不會異軍突起另起爐灶，換上吸引更多人入場的名字，只好按下不表，且待下回分解。檔期暫定年底，剛剛釋出的第一條預告片網絡瘋傳，快閃的畫面在手機芒看不清楚邊個打邊個，只肯定刀光血影，聲帶上一把女聲清唱《Downtown》教人毛骨悚然，喜歡嚇餐飽的觀眾胃口大開。我自幼膽小如鼠，基本上唔好呢味嘢，欣賞水平滯留在希治閣精心炮製的高級焦慮，徒子徒孫走明刀明槍大殺四方路線，通常敬而遠之，或曰冇眼睇。但這位蘇豪導遊是拍過《寶貝神車手》的艾加韋特，當然破例引頸以待，況且《下城》充滿青蔥的童年回憶，難得被粉刷一新翻撻，僧面佛面同樣具備號召力，巴不得能夠快點看到。

那是英國歌姬Petula Clark首本名曲，六十年代電台日播夜播，啟發了我對搖擺倫敦的憧憬。隔了三十年落腳巴黎，有一天看電視懷舊金曲節目，才發現原來她當年猛龍過江，在法國紅得發紫，不但甘斯堡為她寫的《La gadoue》街知巷聞，熟悉的英文歌也有法語版本，濃郁的異鄉人口音，比珍寶金更早征服海峽對岸的市場。最刺激的是，《Downtown》譯成貌合神離的《Dans le temps》，發音相近而意思迥異，讓我領悟翻譯除了師傅教落的信達雅，還可以選擇來個要仔唔要乸。潛移默化的結果，多年後一見艾慕杜華的《Volver》，東施立即譯作《浮花》。