名校出現退學潮，有錢家長再愛國愛港似也不肯用自己的子女前途做賭注。連續兩名特首的子女在香港、大灣區、還是澳門讀大學？不必廢話，更是英國教育的最佳代言人。

一個國家或城市盛產兩面人事小，因為大量家長不信任自己的教育，英國的教育事業漸變成教育產業，又由教育產業變成教育商業。短期雖有大把現金和顧客收入，中期卻必須降低英文程度和收生標準來因價就貨。最終三百年的教育聲譽，包括英國輿論界指劍橋大學變成中國消費者殖民地，方為英國問題。

香港出現成千上萬的教育難民，應該是這個政府的恥辱。以今日「東昇西降」之說，中國和香港蒸蒸日上，英國和歐洲奄奄一息，應該是英國的中產階級家長和富豪，爭相將子女送來香港讀拔萃、喇沙、聖保羅；或者更正確一點，應該是英國的鬼仔鬼妹大量申請來香港特區的漢華香島等愛國學校就讀，以此為跳板，爭相升學大灣區和大陸升學北大清華和復旦，擁有中國名牌大學學位，回到倫敦和英國找工作，前途似錦一條龍。

那麼在邏輯程序上，應該是香港教育局設立英美中學生來香港留學的漢語入學標準試，香港特區政府駐倫敦的那個經貿文化辦事處，日日有英國家長排長龍，焦慮萬分地詢問來香港留學事宜，並乞求安排筆試，讓他們的子女離開英國這個人間地獄。

現在卻一切相反。所以請問董伯伯：閣下說BNO移民去英國沒有前途，但為何越有錢的家長越覺得留在香港讀書沒有前途？

既然特府的教育局覺得毫無責任，那麼不如效法為刺激香港市民接種疫苗之推出送樓抽獎，特區教育局宣佈：凡在香港名校讀書捧場堅持留到中六DSE考試那一刻者，也有一層樓可供抽獎。

由F3開始，凡留讀到DSE考試的一日，由特區政府免費津貼學生中午膳食，而且特首和教育局長以人格保證，每一餐的價值一定高過竹篙灣那十六大元。

然而有錢馬上就將子女送去英國讀寄宿學校的，恐怕在香港早已住山頂，在倫敦海德公園早有豪宅，狡兔三窟，特區政府送的那層樓，無人稀罕，不如送給Band 3學校的新移民家長好了，如果他們也正在四出張羅撲水送子女去英國的話。