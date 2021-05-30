永安安慰她：

「咁都好，你唔駛咁痛——」

「痛？」

「呢度，」永安指指他的咽喉：「好似有石仔哽住咁，掛住一個人，吞口水都哽住……」

是無限放大，成為永遠的精神寄託嗎？一眼、一念、一生？看來他短暫的一生中，真是最大的遺憾了。

「我冇人掛住，原來仲好？」

「下一世一定有人掛住你，又有人畀你掛住——其實感覺好好，好甜……唏，不過你都唔明㗎喇。」

玲玲不服氣：「我有少少明㗎，我諗嗰個姐姐走甩咗，都會掛住你嘅。」

「真嘅？」

「佢問你咩名呀！」

「可能聽唔到喎。」

「一定聽到！」玲玲強調：「佢一定記得嘅！」

永安放心了：「係——佢一定記得我！」

無聊嗎？忐忑嗎？

大人所謂窩心、體己、善意謊言、安慰劑……小妹妹未必懂也不須使用，只是童真、童言，她這樣「強調」，令大哥哥的信念加強而已。幸好走得甩！但人海茫茫，人鬼殊途，真的，只靠信念——永安相信，特別感激，輪到一個小孩來撫慰自己心靈最柔軟易傷害，連媽媽也不知道的一個角落。

「玲玲，多謝你！」

「我都幫唔到手。」她道：「不過我唔想你『哽親』之嘛——呀，我可以問吓黑衫姨姨。」

永安好似聽她提過「黑衫姨姨」，不為意，以為是紀念花園中的一隻大人鬼。

「黑衫姨姨好惡好大聲，有時嚟探我，我知佢都錫我嘅，我知㗎，佢係忠唔係奸——」

忽聞一聲暴喝：

「你兩隻嘢！夜麻麻仲唔返歸！」 （明續）