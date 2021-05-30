犯法就係犯法，香港警察，千祈咪犯法，否則，如何上對老大哥，下對一哥。

君不見黃人之審訊天上來，湧進法庭判到嘔；當審視法官判詞疲勞症候發作，黃犯多見亦常人，警隊任何一人惹官非，即如眾星拱月，成為焦點所在，有損當今香港命根的聲譽，亦煽惑民間散播仇恨言論。

「海港Sir」 涉嫌「串謀詐騙銀行貸款」，罪嫌比肥佬黎「詐騙」案好像似乎疑似應該嚴重許多，被捕後，等待正式檢控中，竟容許一位「警界意見領袖」出來說三道四，沒禁制他使用社交媒體，仇警情緒的安全泡泡可謂功虧一簣。

「海港Sir」自我重溫去年一封《武死戰，文死諫》的「港警家書」，先知道此「警隊KOL」並非浪得虛名，戰力爆棚。通篇以受打壓、被排擠身分，自述其巨著《黑夜微光》裏大爆警隊官僚化，批評「政府無能」、「為官避事不作為」，因而受抹黑，慘遭「以言入罪」，感嘆：「今時也興文字獄，言論自由早嗚呼」。

世界果然黑白難辨，連警隊助理指揮官也大喊言論自由已死，試問特首還說服外國勢力在香港投資？自稱「頂天立地無畏無懼」的海港Sir句句到肉，直指「現在已是指鹿為馬，是非不分的年代」，梗係啦，凡反對過逃犯修訂條例者，皆為「黑暴」，民建聯提出「變革香港」就係制服政府馬仔，示威者提出「時代革命」就係港獨，被割掉角的鹿。

再來一句：「誰大誰惡誰正確」，一粒沙中見世界，由警隊延伸描述到特區甚至大灣區，以至自古以來中國歷史之惡性循環，比董建華先生更具遠見識見，如此人才，警隊當然容不下。光是「警界意見領袖」即犯了「僭建警部發言人」之罪，向警務處「奪權」、「推翻政府架構」，上頭誓言絕不姑息。

警隊KOL自白心跡：「古有魏徵以死相諫，今有海港以《黑夜微光》直諫」，可惜一哥或特首並非沈迷「蘭亭集序」真跡的唐太宗，今上偶像則是毛澤東，海港Sir只能怪投錯胎。如此一位「是其是，非其非」、「追能繼續化身做那個孤獨的勇士」，還何必待在警察宿舍，留戀「無能政府」施予之福利？

如果交給銀行的虛假文件真的假不了，不妨無罪之身，加入民間監警會，發揮忠誠勇毅精神服務市民吧。