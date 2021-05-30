程翔評析大陸軍方網站提出對台灣「逼統」的主張，在和統此路不通、武統代價太大的前提下，搞一套以武逼統的方案出來，類似北平和平解放的模式，以此解決台灣問題。

這個「逼統」概念，主張在實行武統之前，實施一系列的、組合的、綜合的手段，逼迫台灣與大陸統一。這些手段包羅萬有，從政治經濟到科技旅遊，從宣佈黑名單到封鎖海峽佔領外島等，有什麼手段使什麼手段出來。

我倒想知道，中共為統一，除了封鎖海峽和佔領外島之外，還有什麼手段沒有使出來？實際上，根本沒有什麼「逼統」之路，封鎖與佔領外島屬於武統，其餘都是和統範疇。將二者雜揉在一起，不能叫做第三條道路，還是原先走不通的兩條路。

即使真有第三條道路可以「逼統」，那麼北平模式又行得通嗎？

四九年的北平，與今日的台灣，根本沒有可比性。四九年國民黨大勢已去，傅作義的北平在共軍重重包圍之中，只剩下被消滅和投降兩種選擇而已。傅作義不投降，就是以身殉國，還要把幾十萬國軍送入虎口，讓北京城的古蹟付之一炬。傅作義選擇投降，於公於私都是明智的選擇。

今日台灣是什麼處境？台灣早已站穩腳根，實行民主選舉，政黨輪替，人民享受充份自由，法治在完善中，人權得到保障。台灣的民主轉型在國際上享盛譽，高科技更令世界傾倒。

今日台灣，不但得到美國的全力護持，西方民主強國都視台灣為民主友邦，最近美國與歐盟與日韓，對台海和平都有高度共識，中共敢動武，各國都不會袖手。台灣內部團結，外部友邦護持，台灣絕不像傅作義那樣面臨絕境。台灣人享受民主生活，為保護家園不惜死戰，所謂「逼統」，怎麼「逼」？只是黔驢技窮而已。

大陸經濟學家吳敬璉最近說，國家盡養一些只會「整詞兒」的專家，真是一語中的。所謂「逼統」，也不過是在「整詞兒」譁眾取寵。