「海港Sir」陳凱港被捕翌日，即在Facebook擊鼓鳴冤：「頂天立地/無畏無懼/積極面對各路明槍暗箭/盡力配合同事調查/相信一如以往的諸多抹黑攻擊/事實必能還我清白」

此帖一出，即得3500多個讚好，400多個留言。留言以「支持您」為主，但亦非千篇一律，有人會寫「冇乜理由唔撐您」，有人則題「行無愧怍心常坦，身處艱難氣若虹」，各適其適。看帳號頭像和姓名，留言者都似香港人，沒有來自索馬里、安提瓜及巴布達等地方的遙遠祝福。如果我沒猜錯，他們都是所謂撐警藍絲吧。

咦，這群人撐警撐到腦進水？海港Sir上星期被捕，是涉嫌串謀詐騙，向兩間銀行提供虛假文件，以求獲取按揭貸款。現在海港Sir仍被停職調查。留言「支持您」是什麼意思？是支持詐騙嗎？「冇乜理由唔撐」詐騙——這群海港粉絲的是非觀，確實令我長見識。

千萬不要跟我說什麼「無罪推定」，稱海港Sir一日未定罪一日就是無辜。藍絲幾時會講呢套呀？因初選而入獄者，未審已經服刑，他們會認為有需要「無罪推定」？此外，這群喪撐海港Sir的藍絲，不知道在他們灌了水的壞腦袋中，有否想過自己支持海港Sir，實即變相反對香港警察。

去年海港Sir第一次被調查，已寫激烈的千字文炮轟警隊：「被內部調查、被投閒置散，還是意料中事。畢竟，我錯了！我錯在對工作全情投入、錯在不齒學那些口舌不清的人拍馬屁、部份人家避事不作為就能平步青雲步（步）高升，我錯在太過天真，了無私心。」

還說：「現在已是指鹿為馬、是非不分的年代，誰大誰惡誰正確，現在的官越高、越懂掩耳盜鈴的扮工，甚麼服務市民、以民為本，心系（繫）社群於他們心中，也許口號而已。」一字一淚，暗藏六月飛霜的冤情啊。但是，把海港Sir拘捕、調查、停職的，明明是藍絲支持的「嚴正執法」的香港警察；你相信海港Sir代表正義，就是認為香港警察砌佢生豬肉，好難明咩？

姜濤粉絲叫姜糖，柳應廷粉絲叫柳柳粉，海港Sir的粉絲，不妨叫海港浮屍——他們不問是非就跳下去瞓身支持，腦子又有嚴重進水跡象，呢個名真係fit晒。