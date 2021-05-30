香港電台製作、追查7.21白衣人事件的《鏗鏘集：7.21誰主真相》編導蔡玉玲，為「7.21白衣暴徒襲擊巿民事件」案發一週年做後續追蹤報導，卻因此遭警方拘押，被法院判以「虛假陳述」罪成。

諷刺的是，上述涉案作品，卻獲得今屆金堯如新聞自由大獎。蔡玉玲有份擔任編導的鏗鏘集《7.21元朗黑夜》及《何志平的名單》，更曾在2020紐約電視電影節獲獎。至於蔡本人，則被她曾就讀的中大新聞與傳播院現任校長盛讚為「良心守護者」。

這樣一個製作節目屢次獲獎，在業界及國際備受肯定的調查記者，在今日香港，卻屢受打壓。值得慶幸的是，在新聞界享負盛名的哈佛大學尼曼獎學金（Nieman Fellowship）在此時肯定了蔡玉玲作為一名真相追查者的成就，新一屆的22名獲獎研究員中，蔡玉玲榜上有名。她將於今年秋天赴哈佛進修一年，研究獨立及調查新聞媒體應如何發展，以求在獨裁政權下生存。

香港曾經的自由土壤，培育出像蔡玉玲這樣的記者，以追蹤及守護真相為己任，她報道的許多新聞，多涉及政治、人權、貪腐等主題。代表大眾行使監督權貴的權力。過去兩年，則着重報道反修例運動及後續事件，讓世界知道香港如何走到今天這一步。

諷刺的是，今日香港，卻趕走了自己培養的真正的人才。此處不留人，自有留人處，希望蔡玉玲順利，有可能的話，早一點去美國。

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