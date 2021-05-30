愈接近五月三十五日，我城天氣愈反常，令人想起囚中那些長滿熱痱、隨時有小強爬上來親吻的血肉之軀。牛角扇永遠吹不到的角落，女囚密實的長褲怎麼抵擋破了1963年五月的邪惡高溫？熱昏腦的法庭宣判，淚崩的親友還以為，這是手機簽約麼？合約期最低門檻由sale屎提高至14與18個月喎。是5G嗎？唔知，只知全部10個綑綁式。14/18兩款，不是茶記套餐，但吳文遠的確獨立加了14日刑期，如果是另加凍飲就好了。

這些我們敬重的臉孔，會被剛滿十八歲的名人之後豪擲八千萬冇偷步買入中半山單位，這樣的新聞蓋過嗎？樓市邪火，看着新聞報道中殘酷的刑罪，不少人更快做出掃貨決定。懷疑這是海市蜃樓吧，平行時空中的橫州和馬屎埔村民，遭收地迫遷，那些地皮未來得賣四萬元一呎，今天急於入市的掃貨者，賺硬了對不對？熱島下，桌上是滿有降溫效果的小說「沒有愛的世界」。三浦紫苑的主角是精研植物的女生，精研的阿拉伯芥，長相雖普通但每片葉形狀不一，雖然是尋常植物但總是精密地努力生長，跟人一樣。每個人都努力地活着。阿拉伯芥的根，假如在光線中培育，會比地下室黑暗場所培育的根短。植物的葉與莖朝光生長，根部相反，不曝光才保生源。同根生，煲底見。