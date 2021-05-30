《Last Night in Soho》預告片背景墊着褪色金曲《下城》，張迷很難不想起「每一個蝴蝶都是從前的一朵花的鬼魂，回來尋找它自己」，陣陣陰森鬼氣撲面而來，自己嚇自己比什麼都見效，導演出其不意四両撥千斤。乍聽我還以為歌者是有翻唱舊歌替電影添上時代感前科的Lana Del Rey，上網搜索，竟然是兩個女主角之一安雅泰萊采兒親自獻藝，真係失覺晒。這些近年冒起的女星男星似乎十八般武藝樣樣手到擒來，唱得跳得打得，譬如《醉美的一課》結尾來場波里活式載歌載舞，男一號麥斯米基辛忽然巴利殊里哥夫附體，就嚇到我成個人從座位彈起，勢估唔到丹麥型男除了做戲和電人還另有一功——原來人家早年習舞哩，只有井底之蛙才大驚小怪。

泰萊采兒去年憑Netflix迷你劇集《后翼棄兵》爆紅，我因為向來對棋局缺乏想像力，雖然朋友苦口婆心勸喻，擔保毋庸通曉棋術也一定看得津津有味，迄今尚未鼓起勇氣深入不毛之地，倒看了根據珍奧斯汀小說《艾瑪》改編的《上流貴族》──這譯名真令人翻白眼，先不說書中寫的其實是鄉紳，而且貴族就貴族，怎麼還分等級，正如橫行無忌的狗官個個賤格下流，難道當中夾雜上流狗官嗎？大概片商見《上流寄生族》風頭火勢，不管三七廿一挨上去搭順風車。我倒想起從前替上海某日報寫專欄，起初定名《半下流》，編輯說上頭不通過，唯有冒着被嘲笑往臉上貼金的危險，易一字變成《半上流》。泰萊采兒在《上流貴族》擔正女主角，一洗逢閨秀必端莊賢淑頹風，十分清新可人。