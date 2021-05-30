前兩天寫了一篇把開會當作人生大事的人，竟然回響巨大，有共鳴的朋友許許多多，紛紛舉例，數出身邊和公司裏的「會議熱衷者」，都像一個模子刻出來的，只要有會開就高興得不得了，在會上遊花園，口若懸河，一事無成。

有的公司老闆也特別喜歡開會，只要回到公司，一個會接一個會，員工陪着聽他廢話宏圖大計，一天會開完了，老闆打道回府，員工才可以回到自己的位子上正式工作，天天加班。

一九九一年查先生叫我去《明報》上班，很客氣說我在外面雜誌做總編輯，到《明報》委屈點，做個副總編輯。我馬上請他不要客氣，不用給我那麼高的位子。他問為什麼，我說我知道做了副總編輯就天天要開編前會，我最怕開會，饒了我吧。反正你叫我做副刊，我把開會的時間省下來做好副刊就是。查先生也不太喜歡開會，便叫我做編輯主任了。

有句話叫作「開會多過共產黨」，二十歲以前，我成長的一大部份內容，就是在偉大的中國共產黨領導之下開會。從小學到踏進社會工作，各種各樣的大會小會，幾乎成了生命的組成部份，檢舉揭發會、批判鬥爭會、思想學習會、計劃生育會、愛國衞生會，這個那個動員大會，這個那個批評與自我批評會——沒有一天不開會，一個月可以開掉人家一輩子的會，如今回頭一看，百分之一百是浪費生命的廢會。因此之故，痛定思痛，這輩子能不開會便不開會。查先生當年不知就裏，說不定還以為我不貪虛榮呢！