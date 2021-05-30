據澳洲廣播公司SBS報道，香港駐澳經濟貿易辦事處舉辦一網上研討會，香港市長鄭月娥出席，盛稱香港經商環境。或問：「最近有新聞報道說，不少港人移居外國。香港擔不擔心人才外流？」鄭月娥一臉如常的不屑神氣，答曰：「有些新聞報道誇張失實。而所有離港者都是逃犯，我們不在乎。」

但如果港人一移居外地即成逃犯，等於說未移居者都是犯人，請問所犯何罪？又鄭月娥老公移居英國久矣，鄭月娥當年怎麼還與這逃犯結婚，並協助親生兒子逃往英國，做「亡我之心不死」的英國公民？這些問題不易回答，難怪鄭月娥之逃犯論一見於香港新聞報道，鄭月娥辦公室即解釋說：「行政長官指的是犯法後逃離香港者，並非其他離港市民。」

但問題又來了：如果鄭月娥是指帶罪去港者，即許智峯之輩，總數不過幾十人，與「不少港人移居外國」之問，風馬不接。又她曾為引渡殺人犯陳同佳往臺灣，不惜強行修改《逃犯條例》，更把引渡範圍擴至中國大陸，不惜激起民變，現在怎麼會對逃犯「不在乎」？所以，鄭月娥辦公室的解釋，不可能是鄭月娥原意。

我深信愛民如子、公耳忘私、守正不苛、光明磊落等等的愛國愛港鄭月娥市長，心中絕不會把香港小民都視同罪犯。然則「所有離港者都是逃犯」這個謎語，確實是什麼意思，希望有記者當面問問她。