日子渾渾噩噩地過，女上司出差去台灣半年，一切似乎都在變好。男友開始琢磨移民去荷蘭，那邊本就有男友的家人，也在招電子工程師。可他有些猶豫，教職並不容易找，博士後倒是有希望，但他已經是助理教授，很不願意倒退回去。而且再過兩年，差不多也可以升任副教授了。

兩人因為這事嘔氣，他其實很自責，只怪之前不夠勤力，論文發得少，人脈也單薄。男友有時也會爆出我養你之類的句子，但他只覺得屈辱。

是了，屈辱，這些年總是被這兩個字緊緊糾纏，女上司明晃晃的性騷擾和男朋友越來越輕視自己的傲慢，讓他心上總堵着一團陰霾。

生活是從哪一步出了錯呢？他早上開車去學校時，總是問自己。同志的身份在這保守城市本就很難，但他卻又害怕去到別地，他越發頻繁覺得自己在老去，不只是皮肉的鬆懈，心也在麻木。每天看到年輕的學生沒有褶皺的面孔，他就開始悔恨。

女上司暑假後就回來了，約他吃飯好幾次，都被他推掉，本以為逃掉了，誰知她近傍晚直接去到他的辦公室。她也老了些，忽然，眼睛彷彿睜不開。她有些落寞，「我知道你是那種人了，先前是我表錯情，我，也是不甘心，也是寂寞，想折騰一次，不然感覺不到活着。」

她靜靜坐了很久，他也不催她走，夕陽下沉，彷彿這一天這一世也到了盡頭。末了，他想說些俏皮話，就問：「那我是不是升職無望了。」

女上司面露愧色，「其實我也沒有那樣大的權力。你的發表似乎不多，續約是有些危險的。不過看起來你和你的伴侶感情很好，工作的事情不必那樣讓你分心。」

他有些驚異，他以為自己對目前這學校而言已經足夠好樂，留在這裏是屈才，還要忍受情感的騷擾。原來，主線劇情他都沒勝任。

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