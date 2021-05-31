一般打工仔派散水餅，最在意的是品牌款式的辨識度，不想失禮街坊。

唯獨上周，利君雅的散水餅，為人津津樂道的卻是歷史深度﹗數款散水餅，印有不同字句，有呢期最紅的天團Error的《我們不碎》，寓意明顯，碎了也會重聚。

也有借宗教名句來表達世俗心情，「他們的罪必受審判」，來日方長，今日獻媚的奸小，自有報應。

但最有深度的當數兩款歷史典故散水餅。

一款餅寫着「在齊太史簡，在晉董狐筆」，來自文天祥《正氣歌》，說的是兩個不畏強權、直書真相的史官。

董狐寫「趙盾弒君」，不畏趙盾的當面質問；齊國的太史官更慘烈，為了寫下「崔杼弒君」真相，兩兄弟先後被殺，三弟接力記史，仍然堅持講真話。完全是視死如歸，前仆後繼。

另一款散水餅寫有「比干剖心」，這個典故比起「在齊太史簡」較少人得悉，但慘烈殘忍，過之無不及。

《封神演義》記載比干是商朝紂王的賢臣，長有一顆「七竅玲瓏心」，即是一顆心有七個窿，「心漏始祖」。

比干犯顏直諫紂王，得罪妲己，被紂王開膛破腹取出七竅心，但由於有姜子牙法術保護，得以不死。唯遇到賣空心菜的商販，比干問菜販子，「菜可以空心，人能空心嗎？」菜販子答「人無心則死」，比干當場斃命。

你說，這個比干忠臣的下場，是否不忍卒睹？

這兩款散水餅的典故，也解釋了，為何少有人願意做犯顏直諫、記錄真相的忠臣？為何大部份人是「為了得勢先要去勢」的奸小？因為講真話的下場便是「在齊太史簡」死兩個兄弟，或者比干般剖心開肚，死無全屍。即使「在晉董狐筆」的董狐保住性命，但事業之途就此停止，打工仔最痛算這種。

中國傳統智慧，做忠臣無好結果，也沒有保護講真話的制度，如果每次講真相都要拋頭顱灑熱血，後來者自然會有選擇。數一數皇宮之中，是忠臣多，還是太監多？

難怪有人害怕這些散水餅，不敢面對。永遠記住這位講人話的，利君雅。