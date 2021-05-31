養兵千日，用在一時，至重要還是發展商旗下不理那個部門；廣告部？巿場推廣部？⋯⋯重要係諗到呢條橋嘅老闆或者同事，夠貼地，明事理，通透港人心理，應記一大功！

「送樓谷打疫苗」！

當全世界缺乏疫苗，對岸台灣尤甚，內地應付十四億人口，縱使年產以億計，其實未夠數。唯獨香港人秉承一貫「巴吱閉」風格，免費，前往公立醫療設施，還是私家醫生注射，一律費用全免。

誰知⋯⋯

以下幾則回應，街頭巷尾街坊傾閒偈內容：

超！你林鄭政府叫我打就打嘅呢咩？偏偏唔打俾你睇，話之啲疫苗囤積過期揼落鹹水海，定係送去其他第三世界地方！

打？打咩嘢啫？疫苗入面有晶片㗎（嘩，咁先進嘅科技都諗得出，港人不愧Frankenstein徒子徒孫）！

點知有乜嘢反應㗎，嗱嗱嗱；阿邊個邊個嘅邊個打咗唔知乜乜興定係乜乜泰，腳步浮浮幾乎行唔到返屋企呀。唔理乜方定乜果報紙都有賣：打完第一針定係第二針？幾廿日之後死鬼咗嘅人，都唔少⋯⋯好幾個㗎！

大陸出產嘅，唔理佢哋自己研發，定係幫德國製造，總之一針不打！不打！不打！兄弟爬山同上同落保貞操寧死不打！（貞操？今時今日國際標準，好低嗰咗喎⋯⋯）

諗得出以樓抽獎作餌，此人深明杜甫宏願：

「安得廣廈千萬間

大庇天下寒士俱歡顏」

香港人缺乜？

肯定唔係飲用水與食物。

你隨便問問在港法籍或意大利籍廚師；如果想採用某某諾曼第特級奶油或Parma某種獨特火腿，巴黎、羅馬定係香港率先運到？

他們大概會答：在香港做廚師，簡直上天恩賜，一訂即至，無遠弗屆！

唯有住屋解決了，一切好辦，有商量。

位置在觀塘，過去的老攰及工廠舊區重建，聽說位於四十幾樓高層兼望飛鵝山景，雖然實用面積未夠五百呎，巿價卻過千萬，只要抽中得樓，一天光晒，係咪筍過BNO 5+1呢？

破天荒「送樓谷打疫苗」，簡直放諸天下，往後國際巿場學其中一例必讀、必研究嘅Case。

電郵：chiuou@gmail.com