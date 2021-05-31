前不久，溫哥華卑詩最高法院發生血案，一個華裔女子在庭上刺傷另一個華裔女子，傷者命危。凶手當場被捕，被控以嚴重傷人襲擊案。

兩名女子均屬被告，她們彼此控告對方誹謗罪，各自被判罪名成立。一人被判向另一人支付8500元加幣，而另一人則被判向對方支付9000元加幣。

兩名被告被控誹謗的內容差不多，一人取笑另一人窮，後者又取笑前者老土。兩人又分別在網上散播侮辱語言，彼此形容對方為「騙子、邋遢和賤人」，以及「上海最有名的賤女人」……

兩人17年前開始在網上交惡，在現實生活中其實並不熟悉。「有緣」的是，這兩個人竟先後移民加拿大，住在溫哥華。所以，「戰場」由虛幻的網絡轉到實實在在的加拿大法庭。不知道這一場亂戰的最終結果是不是以一人重傷（或死亡），另一人坐監（或進精神病院）而告終。無法想像過去17年，這兩個人的生活是多麼糟糕。人生中那麼寶貴的時間浪費在毫無價值的混戰中。每一分鐘被仇恨佔據大腦，每天睡醒了就想着對付對方。移民來到加拿大，不是盡情呼吸自由的空氣，而是把自己的心囚禁在陰暗心牢。她們並沒有意識到，兩個人像對方的鏡子，反射出來的形象其實一模一樣。兩個人一樣極端，兩個人一樣執着於非理性。這樣難以想像的偏執狂，遇上了，不知要如何擺脫？

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