去年七月一日，「港區國安法」甫頒布，公安處處戒嚴。有小民唐英傑者，駕摩托車，揚「光復香港」旗，朝公安防線撞去，現終被抓上法庭，以「違反國安法」罪名起訴，律政司還特別指示不用陪審團，因「陪審團恐有礙公正」。辯方律師問何礙之有，律政司答以「毋須解釋」四字。

其實解釋也不過四個字：「刁民太多。」陪審團與法官不同，身為庶人，無俸祿之念，故其判決殊難控制，何況庶民之刁者頑者無處不有。

比如說，我黨為抵制臺灣民進黨政府，禁臺灣鳳梨進口大陸，香港那些刁民，平日少吃臺灣鳳梨，現在不知為什麼竟然爭相購買，進口量一時冠於全球。又如童裝公司Chickeeduck，門前放個民主女神像，遭半百個公安封鎖搜查一小時，那些刁民又隨即蜂擁前往光顧，見公司擠得水洩不通，竟然不惜在門外苦苦排隊輪候，連日如是，真是其心可誅。

而在法庭上，刁民同樣放肆。例如四月十六日，法庭判處黎智英等九名民主派中人徒刑，旁聽席竟有刁民哭泣，或向被告致意，法庭門外更有刁民高喊：「政治打壓，可恥！」四月三十日，法庭駁回戴耀廷等九名民主派中人上訴，旁聽席竟有刁民勉勵戴耀廷說：「加油！」五月三日，法庭判處黃之鋒等四名民主派中人入獄，旁聽席竟有刁民高喊：「Objection（反對）！」這樣的事，不勝枚舉，新香港律政司怎能放心讓陪審團參與審訊政治犯。