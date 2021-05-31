從科學角度講，打疫苗有助達成「群體免疫」，除非醫生不建議打，否則是值得鼓勵的。至於打哪支針就不必多說。至今未打任何疫苗的人，撇開體質不宜者不論，該有不同理由。大部分人應該是發揮中國人謙讓的美德，讓有需要的人先打，自己才按兵不動；還有一小部分人拒絕打針，不排除是跟政府包拗頸。

平情而論，政府製造了這種宣傳反效果，自己也要負責。做代言人是一門專業，受歡迎才有資格代言。站出來呼籲市民打針的人，若家中沒有鏡，也請先預備一篤尿。一開始，市民看見民望插入深淵的幾個特首，烚熟狗頭叫你打針，有常識都知道結果只有兩個字：趕客。

政府谷針束手無策，愛國地產商和商界就接力。除了送千萬元單位作大抽獎稍為有點號召力外，其餘送什麼機票、酒店住宿、自助餐券、主題公園門票、儲值車票、婚姻配對服務等，根本是得啖笑。會貪圖以上東西的人，相信唔使你谷，早就自動自覺打了科興。

要高效谷針，必須針對那群不滿高官和建制派的市民，什麼才足以引誘他們打針呢？解鈴還須繫鈴人，我建議政府可仿效《歡樂滿東華》，讓高官落場做一個show，只是目標不是籌款，而是籌集人頭，讓觀眾報名認捐自己最想看的環節，若預設人數達標，指定的官就要履行承諾表演，而觀眾事後也要去打針。（唔打針咪告佢使用虛假文書囉，呢方面政府係專家）

我建議的表演節目，都是「懷舊經典」，相信只要接受幾日簡單訓練，應該不會構成生命危險，例如：董建華表演戴口罩飲滾油、葉劉表演穿旗袍走鋼線、鄭若驊表演谷心口碎榴槤⋯⋯係咪好想睇呢？然而他們會願意為國家效命嗎？我不看好。

今早，一位出名多計嘅朋友忽然問我：「如果以批准遊行作打針誘因，你估可以谷到幾多針？」我答：「如果唔係限定只可以搞愛黨撐警大遊行，而係可以好似以前咁搞『七一遊行』，我相信至少有200萬人會即刻用支針嚟『投票』。」這方法符合《基本法》第二十七條——香港居民享有集會、遊行、示威的自由——但林鄭夠膽採用嗎？