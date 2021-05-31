聞說泰國疫情嚴重，比去年過之而無不及，頗為彼邦朋友擔心，於是以短訊相問近況如何，誰知他即時回答：「現在暫居於清邁山上一間酒店，與外間世界很少接觸，只靠一部隨身電腦工作及得知天下事。」足不出戶，能知天下事，自有了互聯網之後，已不是怪事，這是2000年以後人類生活的一個大躍進，對世界經濟和文化產生了翻天覆地的大變化。

本來在曼谷打工的人，因疫情發生了在家工作（WFH），初以為是暫時的應變措施，誰知疫情已肆虐17個月，大中企業皆把WFH常規化，大量白領工人留在家裏便可用電腦搭通不知在那裏的「雲」，即可正常工作及與公司同事溝通。既然可在曼谷的家中工作，全無障礙，那位泰國朋友Y便索性跑到去清邁山中酒店暫時隱居。

住酒店是一個成本，怎麼計算？朋友Y回覆云：「曾試居五星豪華酒店，房租每日一千銖，抵到爛！後來也嫌貴，搬來現在這間，日租800銖！」隔了兩天，接他短訊，知道他變成nomad（浪遊）一族，租車去了清邁以北的一個小鎮，透過Airbnb租了一間民居，十分清幽。

晚上到沙田馬會賭馬，凱旋廳有因賭馬而認識近二十年的朋友，每星期三晚上大家都碰頭，既談賽馬貼士，也講這世情。這晚這位馬主T說：「兒孫已移民澳洲，一千萬港元賣了九龍的兩房單位，到那邊買入一個五房平房，複式，前後花園，兩個孫跑來跑去，不知多高興。」怎樣讀書呢？他說：「進了地區政府學校，連校服都免費。」那麼兒子搵到工未？馬主T大笑：「冇辭工，香港老闆准佢移民後在家工作，照做！」咁就過癮啦，既然是WFH，家在將軍澳/大澳，還是南澳西澳，基本上無分別。WFH為移民海外帶來以前無法想像的空間。馬主T言下有得意之色，自覺在1989年有遠見（如董建華所言，戰後他父親董浩雲帶他來香港），找馬主N（當時在雪梨當會計師）設公司辦移民，舉家拿了澳洲護照，於是32年後的今天，兒子可輕鬆地移居澳洲。

前些時董建華說移民英國的人沒遠見，對或錯？馬主T在1989年是有遠見的，董浩雲在1948/1949年是有遠見的，只有歷史才能證明2020/21年移民的人，有沒有遠見，董先生老矣，不如慳番啖氣！