蘋果記者也真是太熱心太多事，拿着三十二年前的「黑名單」，問人家有份聯署簽名是真的假的，如此強盜所為，完全不尊重他人「保持沈默的自由」，誠如馬逢國所講：這是攔途截劫。

別質疑遇上這種搶匪，馬逢國們能有什麼損失；只要他一句「我要開會」，從烚熟狗頭秒變蟹口蟹面，即構成名譽損失，沒聲明保留一切法律追究權力，對蘋果記者算是寬大為懷。

想說很久了，幾十年來為六四事件展開獵巫行動，想證明什麼？想抓住誰的痛腳？不用翻揭他們的「黑」歷史，這些人早已身體力行急轉彎，猛轉舵。點名梁振英也曾譴責中共當權者血腥屠殺中國人民，並不會讓他少一條毛，多一根白髮。

做過出頭鳥之後，頭盔有二。一：當年激情印證火紅愛國心，學生受別有用心人矇騙，原始訴求只有反官倒、除貪腐、實現說好了的民主多黨制等等，只有愛一個人才會希望一個人好哦。二：八九年下令清場者，全都拜見馬克思去了，今上熱捧毛，對鄧冷處理，即使其對家江系人馬，雙手也沒沾過多少血染的風采；緊跟國家路線走，政治正確度比預測地震準繩。

轉變態度，簡稱變態者，是懂得擇木而棲的良禽，禽畜也跟人一樣是動物，要求太高，人於天地間還要自大到什麼時候？

說到變態或轉軚，你我他只不過是人，人的心理多多少少有點變態，逼人表態強逼症也屬於變態，要放大他們醜態罷了。對六四態度，也有一批人從要求平反到不屑參與，認為那是他人之事，在認知上跟當年漸行漸遠，這何嘗不是變？

想法會改變、觀念會修正、信念會軟化，只求人格沒丟掉就要收貨。不必逐個捉了，當年為六四慘案出頭者，不管有多少投機份子，只問三十二年前曾經有過那麼一點點真心，出於熱血上頭，於願足矣，又何必追究「追究過六四屠城責任」的責任呢？

說到底，那時內地經濟尚未全面起飛，假設今日共和國依然一窮二白，識時務的才俊就不會依附這從沒改進過的政權，換句話說，他們對錢就是一切的觀念從沒變過，變的只是有錢沒錢。若問我要求為什麼這麼低，因為不少身邊人用吐血的方式讓我心寒，而這時候，我們對社會可以失望，對人性不能完全絕望。