眾目睽睽下美孚地鐵站大堂有個穿紅底褲男子趴地，狀似享受日光浴，圖片雖然看不清真相，基圈已經一陣騷動。甲自怨自艾，「點解我由朝到晚周街蕩，從來冇呢啲飛來艷福」，乙嗤之以鼻，「又唔係姜B，除衫搵鬼睇」，丁單單留意細節裏的魔鬼，「紅底襯條藍毛巾，你慌唔係法國五月另類宣傳咩」，然後大家同意，五十歲大叔身材咁樣樣，都唔算太失禮，至於為何有此壯舉，七嘴八舌沒有共識。是因為氣溫飆升，熱到黐咗線，幻想自己身在馬爾代夫陽光海灘，抑或啱啱打完科興，同林鄭一樣興奮興奮好興奮？當然，當事人可能是位深藏不露的行為藝術家，從艾未未站在世界名勝前舉中指自拍獲得靈感，鑑於疫情搖擺不定不能暢遊異國，退而求其次就地取景，縱使香港地鐵站不似得艾菲爾鐵塔或天安門廣場宏偉，近年的代表性倒不容忽視，先在美孚試試水溫，跟住下一站元朗邁入主題，再在太子來個續集大結局？

咦，其實大家會唔會以小人之腹度君子之心，睇唔到這位紅底哥是如假包換的忠誠愛國者？內地後生仔女，呢期不是流行「躺平」嗎，號稱不想跪着，不能站着，只好躺着，將前輩供奉的「哪兒涼快哪兒擱着去」帶到二十一世紀。以最省力的方式政治表態，經過be water洗禮的港胞深明箇中哲理，早就應該齊齊瞓低和大陸青年接軌，直到現在才有所行動，反應簡直慢過蝸牛。咪話我煽風點火啊吓，隨地打大赤肋曬太陽，張愛玲話齋「有美的身體，以身體悅人，有美的思想，以思想悅人」，諗得過㗎！