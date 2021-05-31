玲玲暗指：「黑衫姨姨。」

二鬼從攀爬架高處下地，談心結束了。

永安觀察一下眼前這不修邊幅，粗聲粗氣，大咧咧的黑衣胖「大媽」，手執一根哭喪棒。永安忍不住問：

「你就係江湖傳聞嘅黑白無常？」

「我得一個，乜嘢『黑白』？咁都數錯？」

「sorry。點解叫『無常』？我唔明。」

「無常，就係世間所有人同事，永遠不停變化，冇不變之常理，唯一不變嘅係『變』，明唔明？」

「明喇明喇。」永安又問：「咁你唔着古裝嘅？」

黑衫姨姨沒好氣：「而家乜嘢年代？着古裝？伸長條脷？一見發財？out啦，大台拍劇咩？──總之我係追上潮流又有性格嘅黑無常。」

「咁白無常呢？」

「佢惡死啲，專管作奸犯科嘅壞人衰鬼，工夫粗重過我好多。」

永安道：「咁都好啲──你睇，我哋冇殺人放火，冇販毒偷冰，冇非禮強姦，又冇害到人傷亡慘重趕盡殺絕，點解枉死？你係陰間使者，畀唔畀到公義答案？畀唔畀到希望？……」

「祁永安，你16歲𡃁仔，入世未深，唔好challenge我。」又道：「我係你哋嘅經理人、管家婆，點會害你？你聽我講就得喇！」

玲玲此時扯扯永安衣角：「佢係忠㗎！」

「喂陳玲玲，我去花園搵唔到你，原來識咗新朋友嚟呢度玩！」

玲玲吐吐舌頭，表示有點怕──其實真心不怕。她問：「姨姨搵我咩事呀？」

「你要走嘞。」

「走？」她愕然。

（明續）