前財政司司長梁錦松一口氣為十八歲千金購入半山豪宅御花園單位，呎價四萬一千，面積二千呎，總價超過八千萬，全城哄動。

地產經紀大亨施永青嚴正指出，即使BNO移民英國，是不是需要出售香港的物業？香港是全世界吃喝玩樂最方便的城市，地產利潤全球最高，最好勿輕易放棄香港的物業。移民英國加拿大，手頭有足夠的多餘錢，香港收租，若暫時做太空人，月租列入配偶名下（假設這位配偶忠誠可信），在英國不必交稅。即使雙重交稅，香港物業價格上升，遠遠可以追回差額。

所以本人半年前勸喻BNO人士：行使權利移民英國之前，想清楚，計算清楚。須要有足夠的本錢，最好物業在香港有兩個以上，放售港樓A，以現金在英國買一落腳處，剩一香港物業B收租。

出售A之所得，隨時可以在英國買兩個單位。若有子女跟隨去那邊讀書，買一個給自己住，另一個在倫敦先收租，等兒子將來畢業，在英國找到工作，兒子在那邊先上樓，再開工。英國大學生畢業起薪，倫敦平均為二萬五千鎊至二萬七千鎊，但租金昂貴，還是要靠父幹置業，讓小孩在那邊小贏在起跑線。

當然，因為倫敦租金太貴，英國政府另有一個資助畢業生進社會打第一份工的新樓按揭計劃，子女若自己爭氣獨立，可另參與。但這些房子的質素和地點，不一定有同樣的升值潛質。

這一點非常重要。因為星期日泰晤士報報道：中港資金已經全面進入倫敦狂掃物業，中國銀行、中國人民銀行、平安保險等二十年來已經在倫敦市政廳和金融城等購入核心物業，加上香港地產財團紛紛在倫敦東南泰晤士河東南拓墾地產，香港BNO人士在倫敦必須建立並鞏固據點。

移民懂得大計算（Grand Calculation），就不會「燦化」——即免卻每次去唐人街叫一碗雲吞麵、拿起菜牌看價格而暗示老闆須免費送一碟油菜之小計算（petty calculating），心理上不會漸淪為「穀種乞丐族群」。

施永青說得好：二十一世紀移民外國，戰略和心態，須與八十年代移民的那一批有異。生活無煩憂即一等公民。凡在外國自稱已經居住多年、仍然深陷華文社交媒體之網癮而喜歡隔洋尋釁罵咧渡日者，必屬在外國邊緣化之精神空虛人士。心理狀態不正常，與其等候綠咭，不如先領取特區醫療網提供之青山醫院白咭。

住外國，對於有品格、有實力的人，絕無種族歧視。