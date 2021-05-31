報載愛民邨有鹹濕阿伯在邨內花園裏用言語騷擾女街坊，說肯花錢買性服務，據稱連菲傭也不放過，肯出200元叫對方幫手按摩，菲傭不為所動，叫阿伯幫襯別人，並將事情告知記者。電視台派女記者放蛇，假裝街坊坐在公園長櫈上，不久阿伯果然慢慢湊近，說要請女記者吃香蕉，還拿出100元要請她吃飯。

人老心不老，阿伯年紀雖大，體內荷爾蒙卻依然旺盛，在公園獵艷也是動物本能，隨時留意異性氣息，一有發現，趨前孔雀開屏。若是五十年前，或許已經得手，可惜歲月不饒人，如今再出動，街坊視為異相，好果子沒有吃到，反成了媒體報道對象，菲傭姐姐作證「MeToo」，非常不幸。

這事讓我的朋友張大明知道了，不由舊聞重提。他說有一年在美國一家酒吧裏喝酒，身邊坐着一個性感女郎，小背心前方一道深邃的乳溝幾乎直通頂到下巴，稍有動作便渾身震動。女郎斜對面坐着一個瞠目結舌的阿伯，兩眼直勾勾盯着女郎胸前，呼吸有點急促。終於他忍不住移步至女郎跟前，顫抖抖說：「我願出五百塊錢，你能讓我摸嗎？」女郎大方一笑，點頭答應。阿伯伸出雙手，按在女郎胸前，一邊摸一邊激動得喃喃自語：「想不到啊，想不到啊！」女郎笑問：「你想不到可以摸到我？」阿伯搖搖頭說：「我想不到去哪裏弄五百塊錢啊！」