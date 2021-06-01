5月31日星期一，農曆四月二十日；九年前這天是農曆五月初六，端午節翌日，母親往生。

年初表面毫無病徵，過八十母親，例行身體檢查發現胃部出狀況；再探查，醫療報告：胃癌。

生命力強眼下諸事已平常，母親向醫生請求手術安排在正月十二生日之後？

正月十五進行手術。

原應被邀請前往南極旅行無奈放棄，已是第二次。第一次是再早的十年前，TVB前往拍攝節目，導演認為在下適合客串作主持人。連南美洲，一去四十日，至少三十日。

正值事業忙不迭，隨便一週南來北往三、五、七次，睡在港龍或國泰航班多過家中狗竇；離場那能太久？只好放棄！

在宗祠辦了多年母親的慶生兼賀歲盆菜宴呢？

母親微笑執意繼續舉行⋯⋯冇事嘅、冇事嘅；微笑背後猶如自知最後一次。

手術進行前，醫生溝通：腫瘤處不利位置，靠近其他器官，如若割除不了，只好Plan B；為免進食消化後腫瘤阻塞不通小腸，將以喉管接駁胃與小腸。不幸言中，這之後原本壯健的母親不斷胃液倒流，漸次消瘦、蒼老。至叫我們難受，還是手術後母親醒來卻麻藥未散，精神與記憶錯亂，執意起床回家，甚至動粗。護理人員無奈將她妥善綁在病床上，這動作卻掀起母親年輕時不愉快往事，尤其與父親感情異變的痛楚。為免見到我們而引起強烈要求回家，姊弟含淚躲在門外布簾內偷看，老遠從多倫多趕回來的侄子看着至愛祖母身心狀態，心如刀割好幾次跑到洗手間放聲大哭。

雖然進出醫院多次，尤幸受苦的時間不算長，二月做的手術，五月底母親在端午節翌日與世長辭，端午節那天母親還笑意盈盈拖着從倫敦及珀斯趕來看望外祖母、早逝三姐的兩名女兒。晚上家人了無心情隨便在外面吃節慶飯，以母親當時光景還以為可撐至年底，次天卻收到醫院來電，着我們立即前往；都到齊了，除了身在國外的侄子甥兒，在港不同母眾姊弟妹及姑姐叔叔圍繞精光盡斂的母親；時辰未到，眾人分批回家，大姐幼弟與我首批留守。獨自坐病房門邊趕稿準備交予萍姐（本版編輯），突然聽到母親長長呼氣聲音，剛剛寫好的稿子無由從手機一閃消失，待大姐從洗手間回來始發現母親已呼出最後一口氣，心跳儀器顯示雖然仍跳動⋯⋯直至所有家人重返醫院，姑姐最後趕到向她嫂嫂說過最後送別安慰語，心臟跳動驟然而止。

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