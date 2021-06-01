轉軚，有很多別名：「思想轉變」、「信念更新」、「重新做人」、「從善如流」、「腦筋革新」、「言行革命」，其中有貶有褒，綜合性中性說法則是「看法遷移」。

對價值觀「轉軚」者，古有陶淵明，在官場打滾過，開始懷疑人生，折腰價值遠高於五斗米，於是「覺今是而昨非」，務農賞菊去也。對政制觀念「轉軚」者，近代有梁啟超，這位清末民初最紅KOL、真正一代健筆，最初受「為執行我見而無所不為」的師傅康有為「薰陶」，把光緒帝當自肥神主牌，再到支持君主立憲制，跟另一位「意見領袖」孫文打過不少筆戰，最後反過來，被師傅視為仇人的孫文感染，贊成共和制。梁啟超之「轉軚」，到底是「從善如流」、抑或隨世界大趨勢而投降，以至於中國人是否適合沒有皇帝的共和制，就交由後人評說。至少，在梁身上，「投降」並不可恥。

回到近代，對六四看法「轉軚」者，遠多於當時受害者加其九族。事隔多年，沒一點點改變是騙人，也未必恰當。有回過頭來檢討抗爭方法是否適當，然後覺得進退時機拿捏不當，這不算檢討受害者，只為嘗試從歷史經驗中改善爭取配方。這叫「勇於反省」。

真正「檢討受害者」，是怎麼「反省」呢？我就認識一位如是想。89年支持學生，聲討李鵬，十年過去，腦筋更新，跟我分析：學生若沒有鬧到全國各行各業加入，沒有讓元老感受到共產黨政權受威脅，鄧小平就不會自斷一臂，年輕人太衝動單純，反而連累趙紫陽下台，若鄧沒有廢掉趙，文革結束後改革開放政策就能維持下去。

高見！當時我只能提出一點低端見解：六四之前，經濟政制改革總設計師另一條臂膀胡耀邦是誰廢掉的？又因何砍掉？如果說鄧小平要在保守元老與開放派之間玩平衡，在中國日曆上即使沒有六月四日，自保權力的鬥爭遊戲也會永續，所謂「改革」若只為防止自己利益不被改革掉，不容許批評質疑，千千萬萬個胡耀邦趙紫陽只有同一樣慘烈下場。

以上那位「反省派」，也不好意思說他是「無恥轉身」，只是沈迷於中共鬥爭思想史，卻忽略了共產黨之黨性習性，江山不容放權，死性又如何能改？這位「轉軚」朋友，後來成為港事顧問，加入造王者陣營，玩他的權力遊戲去了。若說梁啟超「轉軚」，投降於孫文的潮文，他則在「一部分人富起來」的時勢面前，舉白旗成為捍衛既得利益者的「李鵬們」。