最近澳洲龍蝦價錢上漲，在大埔街市買澳洲龍蝦已無復一個多月前的平價二百蚊一隻，現時每隻要賣三百多近四百元。海鮮價日日不同，需求增加，龍蝦便漲價，此道理很簡單。但是需求從何而來？香港市民大概沒有突如其來龐大需求，推高澳洲龍蝦價；套用現時特區政府官員常用的官話，就是「有合理理由懷疑是中國內地需求突增」，不再杯葛澳洲進口」，行動勝於語言，表面維持禁止入口澳洲海產，暗地裏則透過其他途徑入口，香港的妙用就在這裏：能在適當時候為內地同胞的消費效勞，避免了中國外交失面子。

澳洲去年曾要求國際調查新冠疫情的源頭，劍指武漢，惹得中國大怒，以禁止澳洲產品輸入中國來懲罰澳洲，一度令澳洲農民漁民叫苦連天。新冠肺炎當初究竟如何產生及蔓延，世界衛生組織至今還沒有一個肯定的說法，今年派人到武漢調查研究後，交出的報告未能令世界科學家釋疑。特朗普曾指稱新冠肺炎來自武漢；他落選後，事情不了了之，怎知道近日此說又重新由美國情報界提出，美國新聞界群起追查，拜登飽受政治壓力，遂要求美國情報機構重新展開調查，於是激怒中國，大罵美國政客炒作，科學家說謊（如Fauci），提出反要求，由世衛派員到美國瑪利蘭州的實驗室Fort Detrick調查。看中國官媒的激烈反應，中美關係的緊張程度，已更上一層樓，中國一定不會退讓，特朗普的共和黨粉絲也必定步步進逼拜登，令拜登強硬應對中國。

畢竟美國的重要性，遠勝澳洲，澳洲講了一句調查，便受中國貿易制裁，美國進逼得更猛，中國沒有說半句停止入口美國貨，反之在金融方面，還繼續向華爾街釋出善意，讓高盛和工商銀行合組財富管理公司，黑石與建行合作，JP摩根大通則計劃向招商銀行注資4.15億美元，強化財產管理業務。高盛估計到了2030年，中國人民可持有投資資產高達70萬億美元，華爾街簡直垂涎欲滴，急於進入中國市場。

但政治上中美對立，金融上中國有肥豬肉引誘華爾街，華爾街大亨是否會因此群起向拜登施壓，要他善待中國？中國能夠同一時候破口大罵美國，又張開雙臂歡迎華爾街大鱷嗎？看看滙豐的例子，便知道與中國做金融生意，不可能脫離政治，華爾街恐怕最終難逃過滙豐的困境。