「醫生，唔打針得唔得啊？」

「打咗針快啲好嘛。」

相信很多香港人都知道上述對話。上述對話發生在一個害怕打針、略顯矯情的病人與一個耐心、包容的醫生之間。那時候的香港，病人需不需要打針，打針是否更好，由專業的醫生來判斷。

那個香港已經消失了。

今日香港，你應不應該打針，不是由醫生來告訴你，而是由一群行政官員來決定。打完針是否對你更好，不得而知。打完針有數十個人不明不白地死了，究竟跟打針有沒有關係，人命關天，並無深究。但是你不打針，卻有機會被懲罰。

政府預告一系列措施，若新一波疫情來臨，不打針的香港人極有可能受到以下懲罰：入境時的檢疫期會更長。食肆、學校、體育場地、圖書館、博物館、宿舍、戲院、地盤、表演場所被限制進入。也就是說，不打疫苗的人，將成為社會邊緣人，許多社會活動無法參與。連去學校參加家長會都將被拒之校門外。如果是老師的話，不打針或不適合打針，是否不能進入學校工作？

要防止疫情升溫，第一件事，不是應該封關嗎？不是應該暫停回港易嗎？如果打了疫苗並不能有效阻止疫情擴散，為甚麼還要強迫大家打疫苗？

從強推反送中，到強推疫苗，足證林鄭是個極度失敗的推銷員。可她偏偏就是喜歡推銷，樂此不疲。

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