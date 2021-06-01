一日最衰都係《蘋果》，那單陳姓港警涉嫌詐騙被捕停職新聞，人登佢又登，點解偏偏揀咗張事主赤膊拎住朵粉紅（或粉紫）小花凝望鏡頭微笑嘅姣相，搞到鹹濕男同志們心如鹿撞，「如果佢有多一張船飛，你會唔會跟佢走」頓成小圈子億萬猜獎遊戲熱門問題，答案紛紜各自精彩，有兩個持不同意見的好姊妹仲因此反目，話從此以後咪使旨意一齊濕平一齊high tea喎，周圍冇咁激嘅基友忽然面臨歸邊抉擇，都唔知幫甲好定幫乙好，估唔到幾廿年鞏固友誼，會畀條鴨狀腺發炎嘅差佬撕裂。與敵同眠是否明智，歷來基友一直爭論不休，恃大愛之名處處吻的濫瞓精，堅持不入虎穴焉得虎子，深入敵營穿穿插插並非歸順，而是大大力報仇雪恨，政治正確的錫身派，則表明寧死不從，一旦上過敵床水洗不清，就算對方是山寨阮經天餅印金城武也不予考慮。比較煩的是，以往所謂敵人，通常不外指假直佬，社會運動後涵蓋面大增，異見人士和警察統統歸入見面份外眼紅類，制服意淫不得不大幅度修正，唉唉唉。

患嚴重文字潔癖的Q一提小花蛇即翻白眼，我還以為他嫌人家的作文矯情扭擰，忙不迭曉以大義：「咪咁唔化，做意見領袖為咗呃like，仲肉酸都有。」Q答：「鬼唔知吖，我唔係憎佢呢樣，係憎佢男人老狗瞞歲呀。」原來近排冇拖拍的他無聊到上網摷料，發現小花蛇已年過半百，竟然自稱「食了31年嘅飯，唯獨今日嘅飯難以下咽」，分明故意減壽扮青春欺騙粉絲。咦，唔係噃，佢七歲從大陸移居香港，會唔會曲線話你知之前冇飯食啊？