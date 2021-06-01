國內吹起「躺平」之風，讓一河之隔的香港見識到，這就是大國崛起、盛世中華下的真實百姓面貌。

躺平就是看透了世情、知道再努力也不能成功、不如歸去退隱、減少無謂奮鬥的一種「積極的消極」。那一句「躺平的韭菜不好割」簡直畫龍點睛，也證明內地人民其實精似鬼，官媒再多的盛世宣傳，也不能讓他們洗腦，忘記自己只是一個「老百姓」，而不是特權貴族「趙家人」。

所以「躺平族」首先是「國王的新衣」的那個小孩，說出了真相，國家的富強可能就是那件「新衣」，韭菜是看不到的，唯有坦白承認，我看不到希望，完。

難怪官媒氣敗急壞的要打壓「躺平」思想，因為這等於散播消極情緒，和「中華盛世」完全不搭調，即是Crying in the party，作死嗎？

其次，人民寧願躺平也不肯「奮鬥」，這完全違背了以往老一代革命家推崇的「釘子精神」。那是雷鋒這位新中國的模範生提倡的「螺絲釘精神」，他認為，「一個人的作用，對於革命事業來說，就如一架機器上的一顆螺絲釘。螺絲釘雖小，其作用是不可低估的。我願永遠做一個螺絲釘。」

一顆螺絲釘是不會抱怨自己為何只能做一粒螺絲釘而做不了更重要的齒輪、引擎或者其他機械。任勞任怨、因公忘私、只有國家、忘記小我，就是所謂「雷鋒釘子精神」。而今天的「躺平族」等於告訴雷鋒﹕「老子不想做一顆用完即棄、無人看見的螺絲釘﹗憑甚麼我就要被壓力擰壞擠壓去為機器服務呢？」

即是說，雷鋒是一心為國奉獻，躺平族是首先為自身感受着想。

香港也有這種「唔夠你玩，我唔玩囉」的現象，就是政治躺平族。在今天這種「完善」氣氛下，不參選不投票不問政還不行嗎？答案是，還真的不行﹗鼓勵別人投白票是犯法的，不參選的人也是沒有大局觀的。反正，你要站直，國家需要你啊。