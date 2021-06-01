近日大陸火起來的「躺平主義」，源自一篇網文〈躺平即是正義〉，作者叫「好心的旅行家」，自言兩年多沒工作，「都在玩沒覺得哪裏不對。」他認為解決食物問題，等於解決一切，真的沒錢就工作一兩個月，沒事就躺着，像閑散的貓貓狗狗一樣。

文章引起許多國內年輕人共鳴，他們認同拼命工作沒意義，倒不如保持低慾望低消費，做不到多賺錢，可選擇少花錢，人生會愜意得多。有人更把躺平提升到抗爭的高度，說「只要我不努力，老闆就過不了他們想要的生活」，若躺平成為規模浩大、曠日持久的社會運動，上面就無韭菜可割，勢必動搖權貴的根本。咦，這不就是「佛系攬炒」嗎？

記性好的讀者，大概記得我寫過怪人朋友Y的故事。「好心的旅行家」僅有短短兩年躺平資歷，而Y一躺就廿一年，更躺到入土為安，是名副其實躺平主義的先驅。Y用自己的生命做實驗，示範了躺平主義有何「出路」，值得有志投身「躺平界」的青年參考。Y走上躺平之路，經歷三個階段，每階段恰巧維持大約七年。

第一是探索期。Y在大學第三年退學，沒找工作，只是窩在家中看書聽音樂，偶然出來約我吹水。這段日子他的精神還是不錯的，也沒決心要一輩子這樣過下去，所以很願意學不同的東西，如中醫、法文，甚至藏文。但由於人生缺乏目標，學什麼也半途而廢。這情況發生三四次後，就削弱了學習動力，探索期亦慢慢過渡至消沉期。

躺平七年之後 ，隱世生活已不能給Y帶來快感，反而開始有心理問題。人到中年，即使早決心不結婚不買樓不生仔，每月開支限制到近乎零（食物問題由家人解決），但再能自欺的人，也無法對自己的一事無成視而不見，不能視而不見，卻又沒法改變，結果就生出抑鬱病。

最後階段是迴光期。他忽然在網上創造一個與他本人差天共地的身分，竟成為某小圈子的KOL，得到前所未有的注意，也短暫享受到一種虛幻的成就感。但他很快就厭倦了，而伴隨這種厭倦而來的，是致命的頑疾。我的躺平主義者朋友可以控制所有時間，可惜心魔卻控制了他。