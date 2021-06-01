總統拜登在維珍尼亞州發表預算案，講話忽然古怪離題，一對眼睛盯着講台最邊緣的一位小女孩觀眾說：「我喜歡你頭髮上的這些髮夾。」繼續喃喃說：「這就是我要對你們說的：看看她，看起來十九歲的樣子，像一位小小的女士一樣，盤腿坐着。」

英國每日郵報讀者留言：若川普這樣說，兩周之內都會是紐約時報和CNN的頭條新聞。

拜登對剛開始發育的女童有特殊興趣，而且注意細節。大量新聞圖片記錄：尚未做總統時喜歡嗅聞此品種精緻獵物之髮梢耳珠，這一次在講台上，形格勢禁，眼看手勿動，卻也到位點題，指出小女孩的髮夾很有挑逗力，並想像到當她長大到十九歲時，結跏趺坐之聖潔貌。

在美學上，川普陣營在大選期間，指拜登有老男人戀童癖，未免將拜登庸俗化了。世上一切哲學，以邏輯始，以美學終。拜登對美女童的鍾愛，除了納布柯夫的「羅麗妲情結」，還有但丁在翡冷翠橋邊遇比特麗絲而一瞥驚艷、遂有「神曲」的宗教崇拜情懷。

有沒有發覺，拜登於女性迷戀的品味，人文的意義深邃，比川普時裝女模特兒的偏好優越幾級。模特兒身材高佻，行走天橋，身上布料scanty而單薄，一手叉腰，半轉身，半站定，另一隻手將一條半透明花絲巾輕輕搭回肩膊。下面的男人，坐在前排，道貌岸然，暗自嚥着唾液，名正言順的由足踝看到腋窩。

然而拜登在演說時談笑用兵的這一看，漫不經心，有「採菊東籬下，悠然見南山」的老莊道趣、佛家情操。

見此場景，於拜登此老毛病，心中感到懊惱又說不出來的，應該是北京當局。

二〇〇八年中國北京奧運開幕式，億萬中挑一，有美少女林妙可，表演唱歌。雖當時遭到大陸網民指罵幕後勢力操作、是對口形假唱，但這不是重點。

重點是當年有關部門嚴重失職，資訊掌握不全，沒有將當年剛做了副總統的拜登請來，坐在第一排。林小妹妹一出場，其新鮮氣場、其精刮艷光，哇哈臥槽，上窮碧落下黃泉，幾時是來自美國東岸這樣的老頭三輩子見過的六合極品。

那時候中央台直播，鏡頭固然正對着穿一條小紅裙子、露出小粉頸和一對白玉般的幼臂；一張櫻桃小嘴像一尾小錦鯉般一開一合的林妙可，卻也不經意的掃過台下這位瞪大眼睛、合不攏嘴、半似禪定、半像在這位東方小天使的大愛慈光中坐化了的白宮VIP。外交無小事，以後的事情，不必細表。

比他兒子亨特欣賞的那種芭堤雅和布吉風格的系列，有天壤之別。此謂之崇優。