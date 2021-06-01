黑衫的黑無常姨姨道：「聽日上路。」

「『上路』去邊？」玲玲和永安不約而同問道：「離開呢度？」

「梗係要啦──『上路』即係起程、出發、開始另一段路程，即係陳玲玲可以投胎轉世喇！」

「去邊呀？」玲玲稚嫩的小心靈，承受這變化有點擔憂：「邊個陪我呀？」

「自己上路，重新做人，你睇──」黑無常拎出一個令牌，上書「賞善罰惡」四字，「我哋安排好，你一直向前走就得嘞。」

永安為玲玲提出疑問：「小妹妹都要知道去邊度，有邊個照顧㗎，我陪佢一程得唔得？」

「你就想──未到你，下一水啦。」黑無常公事公辦又不失善意，公務員沒太多表情，但經理人也有心聲：「嗱，陳玲玲今生受咁多苦難，所以下一世投胎有主好人家，父母好恨有BB，一定錫到你燶──」

「咁我係咪唔同咗樣？」

「唔同㗎，新生命好似新屋企，離開舊屋搬入新屋，以前只係短暫居留，唔需要記住。」

「……」玲玲沈吟：「乜都唔記得？」

「原則上係咁。」黑無常道：「唔記得仲好，唔會將仇怨帶到下一世，清清白白乾乾淨淨上路──」

「聽日幾點走？」

黑無常看看公文：「上晝11點。」

「遲幾日得唔得？」

「唔得。」

「遲一日得唔得？遲半日得唔得？」

「早一日遲一日都唔得，早一分鐘遲一分鐘都唔得，因為注定咗冇得改。你聽話啦，姨姨送你一程。」

「我唔走！」

玲玲突如其來的拒絕，令他們有點吃驚……

（明續）