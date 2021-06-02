中國推出三胎政策，引起極大關注。不過真正的響應者恐怕不多。政策推出後，新華社微博做了個網絡調查，問題是：「三孩生育政策來了，你準備好了嗎？」結果，2839人參與調查，回答「完全不考慮」的，很快就有2581人。

早在2015年，中國已經以二胎政策取代一胎政策。可是6年來，生育率並未因此上升，也無法改變中國步入老齡化社會的現狀。2020年，一項人口調查報告顯示，包括瀋陽在內的8個大城巿，人口自然增長率跌至0%以下，屬負增長。其中撫順的人口增長率更是-13.3%。

中國的現狀是：一胎政策導致性別篩檢，結果到了今天，適婚男性比女性多了接近3500萬。「吊高來賣」的女性，不一定全部嫁給中國男性，她們水往高處，不少人嫁往美國、歐洲等地。男人娶不到老婆，女人不怎麼願意嫁中國男人，即使結了婚，女人為了事業，也選擇把生育計劃不斷推後……二胎政策下，願意生一胎的人也不太多，除非強制生三胎，否則，開放三胎政策、四胎政策都只是空話。

中國網絡最近新興的流行詞是「躺平」，生活成本越來越高的今天，一些注定娶不到老婆、買不起房子的男人索性把慾望抑制到最低，「躺平」下來，不拍拖，不買房，不消費。如此現況，如何生育？

話又說回來，一胎政策下中國迄今都有13億人口。若實施三胎，地球上會不會擠爆中國人？

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