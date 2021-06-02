五月九日母親節，香港市長鄭月娥網上貼繁花圖，上書「母＊節快樂」一語，渾不知「＊」並非「親」。她不識「親」字，也不奇怪。民主黨前主席胡志偉四月初在獄中聞父病危，求往醫院探視，未能如願；五月初聞父病殁，求往送殯。也遭峻拒，直到他訴諸法庭，全港議論紛紛，才勉強獲准到父親靈堂半小時，而他根本還未經法庭鞫訊定罪。親情顯然沒什麼大不了。

鄭月娥文字如此，她下屬當然也不必字斟句酌。三月二十四日，衞生局長陳肇始會見記者，解釋復必泰疫苗暫時停用原因，照稿讀出「疫苗包裝有瑕疵」一語，不懂「疵」字，就讀作「辟」。月前，鄭月娥政府把《完善香港選舉法例草案》擲交立法會，其中中華煤氣公司變成「中華媒氣公司」，機場管理局則變成「機埸管理局」。這一切都不要緊，反正是官樣文書而已。

宋哲宗年間，謝悰獲賜進士出身補大郡職官，上書辭謝，說「未敢祇授」，以「祇」為「祗（恭敬）」，以「授」為「受」，一時「士大夫間傳以為笑」，好事者還著之於書，傳之於世（《卻埽編》卷中）。舊中國官場雅重讀書人，官場文字馬虎不得。

新香港則不同。例如教育局，連一封中文書信都不會寫，格式、用語全仿英文，卻獲授權全盤整頓香港教育。然則鄭月娥以「＊」作「親」等等，應算是正常不過的事。毛主席早就指出：「要學問少的、立場穩的、有政治經驗的人來接班！」

註：林鄭錯字「＊」，寫法為「立＋禾＋見」，但本報未能找到輸入此字的方法。