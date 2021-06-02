大國最近鼓勵人民「生三胎」，為祖國人口結構的安全穩定做貢獻，同志們，國家號召大家要出征了！

中國人的下面，主要是由領導上面決定。

新中國建立不久，毛主席鼓勵「人多好辦事」，放開懷抱盡情生育，愈多愈好，和當時要求控制人口增長的馬寅初背道而馳。那時的中國人是無節制任你生。

後來毛澤東發覺果然人口增長成為國家負擔，1972提出三胎政策，對，是三胎，由「無限制」變成「只生三個」，已經算是一種節約。

1974年，再減一限額，變成「只生兩個」。

1979年，2-1，對不起，只生一個好，大家都做一胎政策下的結紮手術吧。

2011年開始，又變成「二胎」政策。

2021年，政府准你生「三胎」。

就像一個循環，由無限到三個到兩個到一個又變兩個再變三個！如果要做一個堅決擁護黨決定的忠誠代表，應該如何說服自己呢？有時我們相信「人多好辦事」，有時又要信奉「晚稀少」，轉頭又要接納「只生一個好」、「寧添一座墳，不添一口人」，然後突然又要「為國家生三個孩子」。好亂啊阿媽，到底中國人的下半身自由，有還是無？洞房花燭本是美事，也變成名副其實「為國捐X」，為了國家有時要忍有時要放！

大陸網民則顯示一種「看透時局你自己去玩吧」的透徹，喊出了「三三該韭」、「又要996又不准躺平還要生三個」、「難道我買不起勞斯萊斯，你提供買三架車的Quota，我就能買得起嗎？」

不要小看這些笑話，背後全是「反抗」兩個字！這不是五六十年代的中國，不是毛主席大手一揮，「廣濶天地大有作為！青年下鄉去！」成千上萬的年青人便頭也不回，揮霍自己的青春在北大荒。

時代改變，生孩子這種事，不會是國家說了算，此其一。另外，市民也非常認識自己的處境，國家發展一日千里，人民的生計還是十年如一日，生三個？先解決三餐。黨媒無論如何唱好洗腦，也無法限制頭腦清醒的市民有「自知之明」。領導枝笛已經不那麼好使了。